Un partenariat mondial de plus de 2,9 milliards de dollars américains entre ABB et Exportation et développement Canada (EDC) appuiera les clients d'ABB en finançant par emprunt leurs projets clés d'électrification et d'automatisation à l'échelle mondiale

(EDC) appuiera les clients d'ABB en finançant par emprunt leurs projets clés d'électrification et d'automatisation à l'échelle mondiale Le financement commercial sera offert au cas par cas dans le cadre d'un partenariat triennal

Le partenariat reconnaît l'empreinte importante d'ABB au Canada , son apport pour ce qui est de promouvoir l'innovation au sein des secteurs clés de l'avenir et d'apporter des avantages économiques allant bien au-delà de leur empreinte opérationnelle.

ZURICH, le 27 sept. 2023 /CNW/ - ABB et Exportation et développement Canada (EDC), l'organisme de crédit à l'exportation du Canada, ont signé un partenariat mondial pour promouvoir les investissements dans les technologies et projets durables au Canada comme partout à travers le monde. Le soutien offert par EDC, ayant une limite totale de 2,9 milliards de dollars américains, offrira aux clients d'ABB du financement et des solutions d'assurance pour leurs projets stratégiques d'électrification et d'automatisation dans les secteurs des technologies propres, de la fabrication avancée, des technologies numériques et des ressources de l'avenir. Le financement commercial sera offert au cas par cas, et le partenariat aura une durée initiale de trois ans.

Image : Siège social d'ABB à Zurich (Groupe CNW/ABB inc.)

Le chef des finances d'ABB, Timo Ihamuotila, commente : « je suis très ravi de notre partenariat avec EDC et de la confiance qu'ils octroient à ABB à titre de chef de file technologique mondial en électrification et en automatisation. Ce partenariat améliore notre proposition de valeur aux clients et correspond parfaitement à notre objectif de favoriser un avenir plus durable et efficace sur le plan des ressources. Il va offrir l'occasion, à nous comme à nos clients, d'investir davantage dans les technologies durables et, ce faisant, contribuera activement à l'atteinte de nos objectifs de décarbonisation dans diverses industries ».

Le partenariat vise à favoriser les investissements à l'échelle mondiale comme locale au Canada, autant par l'entremise des projets de clients d'ABB qu'au sein des activités de l'entreprise en tant que telle. EDC financera les projets de clients au travers du portefeuille d'ABB, qu'il s'agisse de l'électrification, des entraînements, de l'automatisation industrielle ou de la robotique et automatisation intelligente, et leur offrira une assurance.

« EDC s'engage à appuyer de grandes entreprises multinationales comme ABB qui ont de solides points d'ancrage au Canada et qui sont axés sur l'édification d'une économie équitable et durable », indique Sven List, premier vice-président, Grandes entreprises canadiennes et internationales, EDC. « Il faut un capital considérable pour passer à des pratiques plus durables et développer des produits et services plus écologiques. Ensemble, nous allons jouer un rôle important dans le développement de l'apport du Canada envers la durabilité mondiale et nous allons remédier aux questions urgentes telles que les changements climatiques. »

Un accent particulier sera placé sur les investissements stratégiques dans les technologies et solutions ayant un potentiel de croissance, comme la production écologique d'hydrogène, les solutions de transport durable ou l'électrification des activités utilisant actuellement des carburants fossiles, et ce, afin pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. La collaboration avec des entreprises en démarrage novatrices au Canada sera également une question essentielle sous l'égide du partenariat avec EDC. Riche d'un passé marqué par plus de 100 ans d'innovation technologique au Canada, la réussite d'ABB y est possible grâce à ses 3 100 employés talentueux dans 29 emplacements d'un océan à l'autre.

ABB est un chef de file technologique en matière d'électrification et d'automatisation, et favorise un avenir plus durable et efficace sur le plan des ressources. Les solutions de l'entreprise relient le savoir-faire en ingénierie et les logiciels pour optimiser la façon dont les choses sont fabriquées, transportées, énergisées et opérées. Forte de plus de 140 ans d'excellence, ABB et ses quelque 105 000 employés s'engagent à propulser les innovations qui accélèrent la transformation industrielle.www.abb.com

À propos d'EDC

Exportation et développement Canada (EDC) est une société d'État à caractère financier qui a pour mission d'aider les entreprises canadiennes à avoir une influence autant à l'échelle nationale qu'à l'étranger. EDC possède les produits financiers et connaissances financières que requièrent les entreprises canadiennes pour pénétrer de nouveaux marchés en toute confiance, réduire les risques financiers et faire croître leur entreprise lorsqu'elles passent de l'échelle locale à l'échelle mondiale. Ensemble, EDC et les entreprises canadiennes érigent une économie plus prospère, forte et durable pour tous les Canadiens.

SOURCE ABB inc.

Renseignements: Relations avec les médias, Téléphone : +41 43 317 71 11, Courriel : [email protected]; Relations avec les investisseurs, Téléphone : +41 43 317 71 11, Courriel : investor.relation[email protected]; ABB ltée, Affolternstrasse 44, 8050 Zurich, Suisse