Aurora Motors est un fournisseur mondial de moteurs de pompe verticale

Ses produits sont distribués dans 30 pays des secteurs de l'agriculture, des municipalités, et de la protection industrielle et contre les incendies

L'acquisition représente une amélioration importante du portefeuille de produits de la division NEMA, renforçant la gamme la plus complète de moteurs électriques industriels sur le marché mondial

FORT SMITH, Ark., 5 novembre 2024 /CNW/ - ABB a annoncé aujourd'hui avoir signé une entente pour acheter Aurora Motors. Cette acquisition offre un portefeuille de produits bien coté, une clientèle de longue date dans 30 pays et une structure de vente bien rodée axée sur la clientèle, ainsi que des partenariats solides avec des fournisseurs stratégiques. Aurora Motors est un fournisseur de moteurs de pompe verticale d'une valeur de 4 millions de dollars américains, qui exerce ses activités d'ingénierie et d'exploitation à Shanghai, en Chine, avec un bureau et un centre de distribution à Hayward, en Californie. Les modalités financières n'ont pas été dévoilées, et la transaction devrait être conclue avant la fin de l'exercice 2024.

Cette transaction fait partie de la stratégie de croissance rentable de la zone commerciale de Motion, et elle permettra à la division NEMA Motors de consolider son offre de produits, d'élargir sa chaîne d'approvisionnement et d'améliorer le soutien à sa clientèle mondiale.

« Cette acquisition jumelée est une mesure stratégique qui non seulement élargit notre empreinte mondiale, mais comble également des lacunes importantes sur le marché. « Cette acquisition s'inscrit dans notre vision d'améliorer l'innovation et d'offrir une valeur inégalée à nos clients dans le monde entier, a déclaré Jesse Henson, président de la division NEMA d'ABB. « En intégrant l'expertise d'Aurora Motors, nous sommes prêts à accélérer la croissance et à redéfinir les normes de l'industrie, assurant ainsi le succès à long terme de nos parties prenantes. »

« La combinaison de la vaste expérience et de l'expertise d'Aurora dans le secteur des moteurs de pompe verticale avec les activités de premier plan d'ABB et son engagement envers l'excellence dans l'industrie est vraiment stimulante » a déclaré Conroy Shum, président d'Aurora Motors.

L'industrie mondiale des moteurs NEMA, d'une valeur d'environ 3,4 milliards de dollars*, comprend des moteurs électriques industriels principalement utilisés en Amérique du Nord. Les moteurs NEMA sont des composants essentiels utilisés pour faire fonctionner l'équipement dans des industries comme les aliments et les boissons, le pétrole et le gaz, l'exploitation minière et les granulats, ainsi que l'eau et les eaux usées, et dans des applications concernant le transport de l'air, de liquides et d'unités.

*Rapport 2023 sur les moteurs à basse tension

ABB est un leader technologique mondial en matière d'électrification et d'automatisation, dont la mission consiste à assurer un avenir plus durable et plus efficace en matière de ressources. En reliant son expertise en ingénierie et en numérisation, ABB aide les industries à fonctionner à haut rendement, tout en devenant plus efficaces, productives et durables afin qu'elles affichent des résultats supérieurs. « Chez ABB, nous appelons cela « Engineered to Outrun » (Concevoir pour se surpasser). L'entreprise compte plus de 140 ans d'histoire et plus de 105 000 employés dans le monde. Les actions d'ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et à la Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

ABB Motion, un leader mondial des moteurs et systèmes d'entraînement, est au cœur de l'accélération d'un avenir plus productif et plus durable. Nous innovons et repoussons les limites de la technologie pour contribuer à des solutions écoénergétiques, décarbonisantes et circulaires pour les clients, les industries et les sociétés. Grâce à nos moteurs, systèmes d'entraînement et services numériques, nous aidons nos clients et nos partenaires à améliorer le rendement, la sécurité et la fiabilité. Pour aider les secteurs du monde entier à se surpasser - de façon allégée et propre - nous offrons des solutions fondées sur les moteurs pour un large éventail d'applications dans tous les segments industriels. S'appuyant sur plus de 140 ans d'expertise dans le domaine des groupes motopropulseurs électriques, nos plus de 22 000 employés dans 100 pays apprennent et s'améliorent chaque jour. go.abb/motion.

