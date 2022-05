AB Power Advisors facilite la conclusion de contrats d'achats auprès de Concho Valley Solar

AUSTIN, Texas, 25 mai 2022 /CNW/ - AB Power Advisors, LLC (AB), une entreprise située à Austin, au Texas, est heureuse d'annoncer son rôle consultatif dans la conclusion de l'entente en vertu de laquelle EDF Energy North America (EDFENA) fournira de l'énergie renouvelable à Concho Valley Solar LLC (Concho Valley Solar) en vue d'approvisionner en électricité l'infrastructure de traitement du gaz naturel d'un utilisateur final du secteur dans l'ouest du Texas.

La relation de longue date d'AB avec les parties concernées a favorisé un processus de négociation efficace et une entente s'échelonnant sur dix ans concernant l'achat d'énergie telle que produite, de certificats verts et d'éléments environnementaux auprès de Concho Valley Solar, une installation d'énergie solaire de 160 MW c.a. qui devrait démarrer ses activités commerciales en septembre 2022. Le propriétaire de Concho Valley Solar est Komipo America, Inc., une filiale américaine de Korea Midland Power Co., LTD.

Voici la déclaration de Steve Kim, de Komipo America au sujet de l'entente : « Nous sommes déterminés à élargir notre portefeuille d'énergies renouvelables aux États-Unis, et nous sommes très heureux de collaborer avec AB et EDFENA. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler en partenariat avec AB dans le but d'accroître nos capacités aux États-Unis. »

EDFENA fournira des services à l'utilisateur final industriel dans le cadre du Renewable Electricity Program, y compris des services de facilitation du crédit.

Voici la déclaration de Matthew Berend, associé directeur chez AB Power Advisors : « AB a été en mesure de s'associer aux projets de nos clients, de servir de prolongement de leurs équipes commerciales et de cibler des acheteurs qui se concentrent sur l'atteinte de leurs objectifs ESG. AB se réjouit à l'idée de continuer à soutenir la réalisation des projets d'énergie renouvelable de Komipo au sein des marchés américains de l'électricité. »

AB Power Advisors ( www.abpoweradvisors.com ) a conseillé ses clients en s'appuyant sur la vaste expérience et l'expertise de ses équipes au sein des marchés américains de l'électricité. AB a récemment agrandi son équipe de direction et continue de faire croître considérablement ses activités dans les marchés américains en tant que société de services-conseils de premier plan qui se spécialise dans la prestation de solutions personnalisées. Nos clients font appel à AB pour obtenir les services suivants :

Consultation en réglementation et analyse de l'incidence sur le marché

Constitution d'accords d'exploitation d'énergies thermiques et renouvelables

Gestion stratégique de l'énergie

Déploiement de capitaux

Soutien M&A

