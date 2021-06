AB Power Advisors annonce son rôle consultatif dans les accords d'achat d'énergie solaire récemment conclus

AB a également pris l'initiative de signer un accord d'achat d'énergie avec un acheteur de services publics de la centrale d'énergie solaire Signal Ranch, détenue par Adapture Renewables.

Depuis 2018, AB a conseillé ses clients en s'appuyant sur la vaste expérience et l'expertise de ses fondateurs et de ses employés au sein de l'ERCOT et d'autres marchés de l'énergie aux États-Unis. AB offre actuellement des conseils en matière de réglementation, de commercialisation et de déploiement de capitaux pour plus de 5 GW de projets thermiques et renouvelables.

Ryan Aldridge, associé directeur d'AB Power Advisors, a déclaré : « Le succès démontré par AB grâce à la commercialisation de près d'un GW de projets solaires dans l'ERCOT nous a permis d'étendre nos capacités pour soutenir le développement des énergies renouvelables partout aux États-Unis. Nos clients apprécient notre capacité à présélectionner les projets renouvelables afin d'atteindre efficacement leurs objectifs en matière de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et de décarbonisation. Les investisseurs internationaux apprécient la capacité d'AB à servir d'extension de leur équipe grâce à une expertise acquise sur le terrain. »

À propos d'AB Power Advisors

AB (www.abpoweradvisors.com) est une société de services consultatifs de premier plan, spécialisée dans la prestation de solutions personnalisées au secteur de l'énergie aux États-Unis. Nos clients font appel à AB pour obtenir les services suivants :

Consultation en réglementation/analyse de marché

Approvisionnement énergétique/optimisation des actifs

Origination d'accords d'achats d'énergie renouvelable/thermique

Déploiement de capitaux/soutien en fusions et acquisitions

Personne-ressource :

Matthew Berend

Téléphone : +1 512 774-6105

Courriel : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1520483/AB_Power_Advisors_Solar.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1520482/AB_Power_Advisors_Logo.jpg

SOURCE AB Power Advisors

Liens connexes

https://abpoweradvisors.com/