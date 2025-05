Construire une infrastructure de confiance, promouvoir la transformation mondiale de la philanthropie grâce à la technologie

DUBLIN, Le 11 mai 2025 /CNW/ - AB DAO et la Fondation AB Charity ont organisé conjointement à Dublin, en Irlande, le tout premier « Forum à huis clos sur la technologie au service de la philanthropie ».

Le forum a été présidé par Son Excellence Bertie Ahern, président de la Fondation AB Charity, ancien Premier ministre d'Irlande et ancien président de la Commission européenne. Il a prononcé un discours inaugural intitulé « Technologie et confiance - Un nouvel ordre pour la philanthropie ».

Parmi les invités de marque figuraient Son Excellence Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigéria et ancien président de l'Union africaine, ainsi que Monsieur Malcolm Byrne, député irlandais et président de la commission parlementaire sur l'intelligence artificielle. Ensemble, ils ont exploré comment les technologies émergentes peuvent renforcer le bien-être mondial.

Anthony Tsang, représentant de AB Chain, a présenté les dernières avancées technologiques, notamment l'architecture de la blockchain principale haute performance, le protocole inter-chaînes AB Connect et le protocole de transfert sans frais Universal Transfer. Ces innovations illustrent la vision d'AB DAO : construire une infrastructure blockchain mondiale conforme, dédiée aux causes philanthropiques.

Les principales propositions issues du forum seront compilées par la Fondation AB Charity et soumises aux Nations Unies ainsi qu'à des réseaux de partenaires mondiaux afin de faire progresser la mise en œuvre du concept « la technologie au service du bien ».

À propos de la Fondation AB Charity

La Fondation AB Charity est une organisation non gouvernementale internationale enregistrée en Irlande, dotée du statut juridique au sein de l'Union européenne. Soutenue par AB DAO sur les plans technologique et financier, elle s'engage à bâtir une infrastructure philanthropique mondiale, transparente et traçable, fondée sur la blockchain et l'intelligence artificielle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site officiel : www.ab.org

