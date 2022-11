AACSB International annonce le départ à la retraite du vice-président directeur et dirigeant principal, Europe, Moyen-Orient et Afrique

TAMPA, Floride, le 28 nov. 2022 /CNW/ - AACSB International (AACSB) a annoncé aujourd'hui le départ à la retraite de Tim Mescon, vice-président directeur et dirigeant principal, Europe, Moyen-Orient et Afrique, qui est prévu le 31 décembre 2022 M. Mescon fait partie d'AACSB depuis janvier 2015, date à laquelle il a participé à l'établissement et à l'ouverture du bureau de la région EMOA à Amsterdam, aux Pays-Bas.

« Ce fut pour moi un honneur d'appuyer la mission et la vision d'AACSB dans la région EMOA - ainsi qu'à l'échelle mondiale - et de servir les membres de notre communauté de l'enseignement commercial », a déclaré M. Mescon. Je pense sincèrement que l'enseignement commercial aura une incidence positive sur la société. Je me réjouis à la perspective de la croissance et de l'incidence continues d'AACSB partout dans le monde. »

Au cours des huit dernières années, M. Mescon a permis d'accroître la visibilité et l'influence d'AACSB dans la région EMOA en défendant passionnément l'importance de la formation professionnelle et de l'accréditation d'AACSB au moyen d'un leadership éclairé, d'entretiens avec des porte-parole et de rôles consultatifs. Sous sa direction dans la région, le nombre d'écoles accréditées par l'AACSB a doublé, passant à 189; le nombre de membres a augmenté de près de 60 % pour atteindre 542; et les offres d'apprentissage et de perfectionnement sont passées de six à près de 40 événements par année.

En 2016, M. Mescon a lancé le Global Improvement Network (Réseau mondial de perfectionnement) afin de soutenir et d'orienter les écoles de commerce en Afrique dans le cadre des efforts menés, visant à former des leaders locaux pour les pays émergents. Avec ses collègues de la région de l'EMOA, M. Mescon a assuré la liaison avec les gouvernements afin d'établir des accords de coopération avec l'Organisation d'accréditation des Pays-Bas et de Flandre, l'United Arab Emirates Commission for Academic Accreditation (Commission d'accréditation universitaire des Émirats arabes unis), le Council of Higher Education (Conseil de l'enseignement supérieur) en Turquie, et l'Association des universités arabes, entre autres. Au cours de son mandat, M. Mescon a publié son cinquième livre, un ouvrage rédigé conjointement et intitulé Technologies, Artificial Intelligence and the Future of Learning Post-COVID-19 : The Crucial Role of International Accreditation(Technologies, intelligence artificielle et avenir de l'apprentissage après la COVID-19 : le rôle crucial de l'accréditation internationale). M. Mescon a été nommé membre de la Chartered Association of Business Schools (Association agréée des écoles de commerce) du Royaume-Uni.

« J'ai eu le plaisir de rencontrer Tim et de travailler avec lui pendant de nombreuses années, avant que nous ne rejoignions AACSB pour travailler ensemble, a déclaré Caryn Beck-Dudley, présidente et cheffe de la direction d'AACSB. Tout au long de cette période, je l'ai vu consacrer sa vie à faire de l'éducation commerciale une force œuvrant pour le bien, non seulement par ses fonctions universitaires et consultatives, mais aussi par son leadership et son engagement envers AACSB. Ses efforts de sensibilisation auprès des écoles, des entreprises et des gouvernements ont contribué à façonner l'avenir de l'éducation commerciale dans la région EMOA. »

Ron Tuninga a récemment été nommé vice-président et directeur général pour la région EMOA . Il a pris ses fonctions le 15 novembre. Leader innovateur disposant d'une expérience dans l'enseignement supérieur des secteurs public et privé, M. Tuninga s'appuiera sur le travail précédemment accompli par M. Mescon dans la région.

