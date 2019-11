À vous de jouer! L'infographie des WCG de 2019 à Xi'an a été publiée

Les WCG de 2019 à Xi'an comportaient 12 tournois dans le volet Jeux, dont Warcraft III : Le Trône gelé, Dota2, et Clash Royale, et 4 événements dans le volet Nouveaux Horizons qui ont ouvert la voie à de nouveaux domaines sportifs faisant appel aux nouvelles technologies : un Championnat de combat de robots, AI Masters, un championnat de réalité virtuelle et le Scratch Creative Challenge.

Après avoir diffusé les éliminatoires nationaux en ligne au mois de mars, WCG 2019 a diffusé les matchs de plus de 40 000 joueurs de 111 pays, sur huit plates-formes et en 13 langues, devant un total de 193 millions de téléspectateurs, soit la plus forte audience de tous les tournois complets de sport électronique. La finale des WCG de 2019 à Xi'an a été suivie par environ 120 000 fans.

Jung Jun Lee, PDG de WCG, a déclaré : « L'infographie montre que bien qu'il s'agisse de la première édition des WCG en six ans, avec les WCG de 2019 à Xi'an, nous avons été en mesure d'écrire un nouveau chapitre de notre histoire. Nous avons démontré que nous sommes un tournoi de sport électronique complet de qualité et avons confirmé le niveau d'intérêt élevé des fans mondiaux de sport électronique. Les nombreux encouragements que nous avons reçus et nos réalisations de cette année nous incitent fortement à faire de notre mieux pour organiser un événement d'une qualité encore supérieure l'année prochaine », a-t-il poursuivi.

Après avoir organisé avec succès les WCG de 2019 à Xi'an, WCG est d'ores et déjà en train de se préparer pour les WCG de 2020, notamment en ce qui a trait au choix du lieu et des jeux. Pour de plus amples détails sur les WCG de 2019 à Xi'an, veuillez consulter le site WCG.com.

À propos de WCG

WCG est un festival mondial de sport électronique qui vise à créer un monde meilleur en unissant les gens du monde entier qui partagent le même plaisir des jeux et de la culture numérique. En organisant les World Cyber Games, un événement mondial offrant une grande variété de programmes, WCG ne se contente pas d'être une compétition sportive, mais cherche à devenir un festival prônant l'harmonie au niveau mondial.

