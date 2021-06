À un peu plus d'une semaine du début des festivités : la programmation complète de la Fête nationale du Québec maintenant en ligne!

Tout a été mis en place par les organisateurs pour célébrer dans le plus grand respect des mesures sanitaires cette 187e Fête nationale, sous le thème « Vivre le Québec, tissé serré ». Ils ont élaboré une programmation riche et originale de la Gaspésie à l'Abitibi-Témiscamingue en passant par la Mauricie : cirque ambulant, défilé de bateaux, murale collective, plantation de bouleau jaune, spectacles sur chars mobiles et en formule ciné-parc, rallyes historiques et parcours nature, projection de film et défilés, feux d'artifice, et bien plus, sur l'ensemble du territoire.