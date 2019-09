À temps pour la rentrée, la SAQ remet 375 573 $ au réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ)

MONTRÉAL, le 4 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Du 29 août au 2 septembre, la SAQ remettait 1$ au réseau des Banques alimentaires du Québec pour chaque vin rosé vendu dans le cadre de sa campagne SAQ X BAQ. Les clients étaient également sollicités pour offrir des dons supplémentaires à la caisse. Ces contributions se traduisent aujourd'hui par la remise de 375 573 $ à l'organisme. Cette aide arrive à temps pour combler les besoins alimentaires de plusieurs familles qui doivent composer avec les exigences de la rentrée et tous les besoins qui y sont liés.

Ce montant s'ajoute aux 813 032 $ versés par la SAQ depuis le début de l'année à la suite de sa campagne SAQ X BAQ du mois de mai et par le versement d'une aide particulière offerte aux Moisson des secteurs les plus touchées par les inondations du printemps dernier. Depuis 2009, la contribution de la SAQ et de ses clients aux Banques alimentaires du Québec se chiffre à plus de 6,5 millions de dollars.

Citation

« La SAQ tient à s'impliquer encore davantage dans la lutte contre la faim au Québec et avec plus de 500 000 personnes qui ont faim chaque mois à travers la province, c'est important de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider. En sensibilisant les Québécois à la cause, en sollicitant leurs dons et en nous associant au réseau des Banques alimentaires du Québec, nous sommes convaincus que nous serons en mesure d'aider à faire une différence auprès du plus grand nombre de personnes en situation de précarité alimentaire. »

Catherine Dagenais,

Présidente et chef de la direction de la SAQ.

À propos du réseau des Banques alimentaires du Québec

Le réseau des Banques alimentaires du Québec a maintenant 30 ans. Avec ses 19 Moisson et ses 12 membres associés, partout au Québec, 1 200 organismes communautaires répondent à plus de 1,9 million de demandes d'aide alimentaire par mois. Le réseau des banques alimentaires permet de mettre en commun des ressources, de l'expertise et des informations afin de répondre adéquatement aux personnes fragilisées en situation de vulnérabilité, et ce, de manière équitable à travers toute la province.

www.banquesalimentaires.org

SOURCE Société des alcools du Québec - SAQ

Renseignements: Mathieu Gaudreault, Responsable, relations de presse, Société des alcools du Québec, 514 254-6000, poste 5795, mathieu.gaudreault@SAQ.qc.ca; Claudia Gastonguay, Directrice, Philanthropie, communication et événements, Les Banques alimentaires du Québec, 438 881-9567, claudiagastonguay@banquesalimentaires.org

Related Links

http://www.saq.com