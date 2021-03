TORONTO, le 24 mars 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, les étudiantes et étudiants sont déçus et se sentent une fois de plus laissés pour compte dans la foulée de l'annonce du budget 2021 de l'Ontario. La pandémie de la COVID-19 a un impact considérable et dévastateur sur les étudiantes et étudiants postsecondaires de la province. Des étudiantes et étudiants qui doivent déjà composer avec des frais de scolarité parmi les plus élevés du pays et des plus faibles taux de financement par étudiant-e sont également confrontés à des niveaux de chômage historiques, à des réductions de services et de soutiens en matière de santé mentale ainsi qu'à des obstacles accrus à l'éducation pour toutes et tous à l'exception de celles et ceux qui n'en ont pas les moyens. Les étudiantes et étudiants sont résilients et font plus que leur part depuis le début de cette pandémie. À une époque où 70 % des emplois exigent un certain niveau d'études postsecondaires, nous espérions que le budget déposé par le gouvernement provincial pour 2021 reconnaîtrait qu'une éducation de qualité, équitable et accessible est la pierre angulaire du rétablissement de notre économie.

« Les étudiantes et étudiants ont besoin de mesures tangibles et efficaces, et ils en ont besoin sans plus tarder. Des centaines de milliers d'étudiantes et d'étudiants postsecondaires de l'Ontario ont besoin de moins - et non de plus - d'obstacles afin de pouvoir accéder à l'éducation postsecondaire. Alors, pourquoi ce gouvernement entend-il garder les étudiantes et étudiants piégés dans un cycle d'endettement, dresser des obstacles encore plus grands pour les étudiantes et étudiants - surtout pour les étudiantes et étudiants marginalisés - et refuser d'investir adéquatement dans notre éducation et dans l'avenir de la province? »,se demande le président, Sébastien Lalonde.

Après plus d'une année d'incertitude quant à leurs perspectives d'éducation, de santé et d'emploi, les étudiantes et étudiants en ont assez des promesses creuses de ce gouvernement qui prétend se soucier d'eux. Après les désastreuses réductions de plus d'un milliard de dollars du financement du RAFEO qui ont eu lieu depuis le budget de 2019 et les mesures d'austérité que comprenait le budget de 2020, nous constatons dans le budget de 2021 que le gouvernement actuel prévoit un financement insuffisant pour les établissements d'enseignement postsecondaire plutôt que le financement et le soutien concrets que les étudiantes et étudiants n'ont pas cessé de demander pour aider à alléger les réalités qu'ils vivent à ce stade de la pandémie. Les budgets doivent porter sur différentes priorités, et la population étudiante ne trouve pas que ses priorités sont représentées dans ce budget. Le budget 2021 poursuit la tendance inquiétante et négligente de l'érosion de l'éducation postsecondaire (EPS) par un sous-financement et une privatisation accrue de l'éducation publique. Alors que les étudiantes et étudiants demandent un renouvellement des investissements publics en éducation, Kayla Weiler, représentante à l'Exécutif national de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Ontario, fait remarquer ceci :

« Personne ne connaît mieux la réalité de l'éducation postsecondaire en Ontario que les étudiantes et étudiants eux-mêmes, et ces derniers nous disent que les plans du gouvernement non seulement nuisent à la qualité et à l'accessibilité de leur éducation, mais aussi fait fondamentalement ignorer les besoins de financement les plus pressants. Non seulement les voix des étudiantes et étudiants continuent d'être ignorées par ce gouvernement, mais aussi ce gouvernement a tenté à plusieurs reprises de les faire taire. »

Nous devons assurer aux étudiantes et étudiants une relance juste et cela commence par un financement approprié de l'EPS. Alors que les étudiantes et étudiants demandent un véritable investissement dans l'éducation et dans l'avenir post-pandémique de la province, nous constatons que, en déposant ce budget, le gouvernement propose une fois de plus des projets à courte vue et coûteux pour quelques-uns et l'érosion du financement de l'enseignement postsecondaire pour le plus grand nombre.

La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Ontario est l'organisation étudiante la plus ancienne et la plus importante de la province, représentant plus de 350 000 étudiantes et étudiants dans des collèges et universités de toutes les régions de l'Ontario.

