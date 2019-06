A. Lassonde inc. annonce la nomination de Claire Bara à titre de vice-présidente exécutive et directrice générale, marketing, gestion des revenus et développement de produits

ROUGEMONT, QC, le 20 juin 2019 /CNW Telbec/ - A. Lassonde est heureuse d'accueillir Mme Claire Bara dans son équipe de direction à titre de vice-présidente exécutive et directrice générale, marketing, gestion des revenus et développement de produits. Dans ce rôle, elle veillera au développement stratégique des activités de commercialisation des marques de A. Lassonde inc, dont Oasis, Rougemont, Allen's, Fairlee et Fruit Drop.

Claire Bara (Groupe CNW/Industries Lassonde inc.)

Diplômée de l'European Business Program, de HEC Bordeaux et de l'Université d'Humberside en Grande-Bretagne, Mme Bara cumule plus de 25 ans d'expérience en administration et en marketing et a occupé d'importantes fonctions stratégiques au sein de grandes entreprises et détaillants canadiens tels que Sobeys, Lowe's Canada et Molson Coors.

« Claire sera un atout précieux pour notre équipe, » indique Jean Gattuso, président et chef de l'exploitation de Industries Lassonde inc. « Je suis persuadé qu'elle saura nous aider à relever les défis d'un marché hautement compétitif et que tout le groupe Lassonde profitera grandement de son expertise, de sa vision et de ses qualités de gestionnaire. »

Passionnée de marketing, de commercialisation, d'optimisation des revenus et de stratégie, Mme Bara travaillera en étroite collaboration avec Sylvain Mayrand, vice-président exécutif et directeur général, Opérations chez A. Lassonde.

Claire Bara succède à Pierre L'Heureux, qui quittera l'entreprise pour profiter d'une retraite bien méritée dès la fin août 2019. « Pierre a été un acteur de premier plan dans l'expansion de notre entreprise au cours des dernières années, tant sur le plan du lancement de nouveaux produits, de l'amélioration continue de nos programmes de commercialisation que dans l'acquisition d'importantes parts de marché pour toutes les catégories de jus, et ce, partout au Canada. Je le remercie chaleureusement pour ses nombreuses années de service au sein de A. Lassonde inc. et je lui souhaite beaucoup de succès et de plaisir dans ses projets futurs, » a souligné M. Gattuso.

À propos de Lassonde

A. Lassonde inc. est une filiale de Industries Lassonde inc., un leader nord-américain dans le développement, la fabrication et la vente d'une vaste gamme de jus et de boissons de fruits et de légumes prêts à boire et de concentrés de jus surgelés et commercialisés sous des marques telles qu'Apple & Eve, Everfresh, Fairlee, Fruité, Graves, Old Orchard Brands, Oasis et Rougemont. Lassonde est également un des deux plus grands producteurs de jus et boissons de fruits non-réfrigérés de marque privée aux États-Unis et un important producteur de sauces aux canneberges.

De plus, Lassonde développe, fabrique et met en marché des produits alimentaires spécialisés sous des marques telles qu'Antico et Canton. La Société importe et commercialise des vins sélectionnés de plusieurs pays d'origine et produit du cidre de pomme et des boissons à base de cidre.

La Société exploite 15 usines situées au Canada et aux États-Unis et compte sur l'expertise de près de 2 200 employés pour offrir des produits de qualité supérieure. Pour en savoir plus, visitez www.lassonde.com.

