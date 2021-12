À la veille du congé des Fêtes, l'Ordre des chiropraticiens du Québec interpelle de façon inusitée les élu.e.s de l'Assemblée nationale

MONTRÉAL, le 10 déc. 2021 /CNW Telbec/ - L'Ordre des chiropraticiens du Québec lance une campagne des Fêtes visant à rappeler la désuétude de l'actuelle Loi sur la chiropratique et l'importance de la moderniser. Pour ce faire, l'Ordre a choisi d'interpeller les élu.e.s de l'Assemblée nationale par télécopieur, pour leur transmettre la liste de résolutions du gouvernement du Québec depuis l'adoption de la Loi sur la chiropratique, en 1973.

En mars 2021, l'Ordre des chiropraticiens du Québec a envoyé une proposition législative qui reflète les avancées scientifiques et la formation des membres de la profession. La campagne d'information modernisonslaloi.ca a d'ailleurs connu un franc succès, faisant référence encore une fois à des objets courants anciens, comme le télécopieur, qui étaient jadis considérés à la fine pointe de la technologie, mais qui sont aujourd'hui désuets.

« Le télécopieur a marqué les années soixante-dix comme la Loi votée en 1973 améliorait l'encadrement de la profession chiropratique. Aujourd'hui, le télécopieur est considéré comme un outil de communication désuet alors que la Loi est encore en vigueur… », peut-on lire dans le texte télécopié qui leur a été transmis.

« La profession a grandement évolué depuis 1973, et notre Loi actuelle représente un frein à la pleine contribution des chiropraticiens au système de santé des Québécoises et des Québécois », explique le Dr Jean-François Henry, chiropraticien et président de l'Ordre des chiropraticiens du Québec. « Nos membres, détenteurs d'un doctorat universitaire, devraient pouvoir jouer un rôle plus important en collaboration avec l'ensemble des intervenants du système de soins de santé, et contribuer à offrir des soins adaptés aux besoins de tous. »

Depuis plusieurs années, l'Ordre des chiropraticiens du Québec interpelle les élu.e.s de l'Assemblée nationale afin qu'ils considèrent l'importance de moderniser la Loi sur la chiropratique dans le but d'éliminer les obstacles qui ralentissent l'accessibilité à la première ligne de soins. La modernisation de l'encadrement législatif de la profession favoriserait aussi davantage la collaboration interprofessionnelle et contribuerait à alléger le système de santé, déjà sursaturé.

À propos de l'Ordre des chiropraticiens. L'Ordre des chiropraticiens du Québec est un ordre professionnel d'exercice exclusif constitué en vertu du Code des professions et qui regroupe près de 1400 docteurs en chiropratique dans toutes les régions du Québec. Sa mission est d'assurer la protection du public en veillant à la qualité et à l'excellence de l'exercice de la chiropratique et en soutenant le développement des compétences de ses membres. Sa vision est d'être une référence incontournable en santé neuromusculosquelettique et d'être le chef de file dans le domaine des manipulations vertébrales et articulaires.

