À la veille des vacances estivales, Bionest rappelle l'importance d'avoir des installations septiques saines afin de protéger l'environnement

SHAWINIGAN, QC, le 28 juin 2023 /CNW/ - À la veille de la période des vacances estivales, Bionest, une entreprise québécoise entièrement et uniquement dédiée à l'assainissement des eaux usées, souhaite sensibiliser la population à l'importance d'avoir des installations septiques saines afin de préserver l'environnement.

Reconnue comme un chef de file mondial, Bionest fait appel au sens des responsabilités des Québécoises et Québécois et tient à rappeler que les systèmes inadéquats ou insalubres ont un impact significatif sur la qualité de l'eau, la santé publique et la biodiversité. Lorsque déficientes, les installations septiques peuvent être une source de pollution des cours d'eau, des sols et des nappes phréatiques. Les rejets d'eaux usées non traitées peuvent contaminer les sources d'eau potable, compromettant ainsi la santé des êtres humains, des animaux et des écosystèmes dans leur ensemble.

« Alors que nous faisons face à des défis environnementaux majeurs, tels que les changements climatiques et la pénurie d'eau, il est impératif de reconnaître le rôle fondamental que jouent les systèmes d'assainissement dans la préservation de notre écosystème, » déclare Étienne Boutet, directeur des opérations chez Bionest, expert en assainissement. « L'été constitue une période de l'année lors de laquelle de nombreux Québécoises et Québécois quittent la ville pour les vacances estivales. C'est habituellement à ce moment que l'accès aux systèmes d'assainissement centralisés, tels que les égouts, est limité. Il est donc primordial d'avoir des installations septiques saines qui sont conçues pour traiter les eaux usées domestiques de manière efficace et sécuritaire afin d'éviter la contamination des eaux souterraines, des rivières, des lacs et de nos sources d'eau potable », renchérit-il.

Indices d'une défectuosité

Soyez attentifs aux signes de défectuosité d'une installation septique, voici trois indices faciles à déceler :

Les mauvaises odeurs ; L'évacuation des eaux usées domestiques de la résidence est lente ; Le gazon est nettement plus fourni, plus vert ou plus long que sur le reste du terrain, ou encore le gazon est spongieux, même en période de sécheresse.

Si vous observez ceci, il est important de communiquer avec un professionnel en assainissement afin de mettre aux normes votre installation. Afin de protéger la santé publique et l'environnement, le droit acquis n'existe pas et ne permet pas de créer ou de maintenir des nuisances ou des situations dangereuses.

Bionest rappelle qu'il est présentement avantageux de changer son installation septique grâce au crédit d'impôt du Gouvernement du Québec pouvant aller jusqu'à 5 500 $ par habitation admissible.

Recommandations

Afin d'être en conformité avec les normes en vigueur, il est important de garder quelques directives en tête :

Assurez-vous qu'un entretien soit effectué sur votre système et que les composantes défectueuses ou en fin de vie utile soient réparées ou remplacées.





Si votre municipalité ne prend pas en charge la vidange de votre fosse septique, assurez-vous qu'elle soit faite au moins aux 2 ans si elle est utilisée toute l'année ou au moins une fois aux 4 ans si elle est utilisée de façon saisonnière.





Évitez de déverser des produits chimiques nocifs tels que les médicaments, les produits de nettoyage agressifs ou les huiles usagées dans les drains. Limitez la quantité d'eau utilisée, notamment en réparant les fuites et en adoptant des pratiques de conservation de l'eau.

Pour plus d'informations, le public peut consulter le guide des bonnes pratiques destiné aux propriétaires d'une résidence raccordée à une installation septique, sur le site du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

À propos de Bionest

Fondée en 1999 à Shawinigan, Bionest est une entreprise québécoise entièrement dédiée à l'assainissement des eaux usées de nature domestique. Elle dessert une clientèle résidentielle, commerciale, municipale et communautaire au Québec et est reconnue à l'international pour sa technologie innovante développée en Mauricie. Ses systèmes de qualité supérieure permettent de protéger l'environnement et d'assurer la pérennité de la ressource eau. Avec ses sept bureaux et 150 employés à travers le monde, Bionest est un employeur de choix et un chef de file dans le secteur de l'assainissement des eaux usées.

