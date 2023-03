BAODING, Chine, 21 mars 2023 /CNW/ - Le 15 mars, GWM a tenu une conférence sur les modèles de marque GWM à Riyad, en Arabie saoudite. GWM a officiellement lancé son nouveau modèle de camionnette à l'échelle mondiale POER KINGKONG sur le marché du Moyen-Orient.

Lors de la conférence de presse, la personne responsable du marché du Moyen-Orient de GWM a décrit en détail les réalisations mondiales en matière de développement et les faits saillants de la camionnette GWM aux médias et aux invités locaux. POER KINGKONG, le dernier modèle de camionnette GWM à l'échelle mondiale, a fait ses débuts en Arabie saoudite. Elle présente une conception et des performances améliorées.

Le POER KINGKONG est doté d'une grande calandre, d'un nouveau style de projecteurs et de courbes tridimensionnelles créant un effet visuel élégant et dynamique. En ce qui concerne sa puissance, le modèle est équipé d'un moteur 2.0T et d'une transmission manuelle à 6 vitesses. Il s'agit d'un système d'alimentation efficace et fiable en mesure de répondre aux besoins des consommateurs en matière de conduite dans différentes conditions routières.

« Le POER KINGKONG hérite du style classique des camionnettes GWM et de leurs performances exceptionnelles. Ces avantages lui permettent de mieux répondre aux besoins des consommateurs dans différents scénarios. Cela démontre sans aucun doute la force de la série de camionnettes GWM », a déclaré le représentant principal d'un distributeur après avoir fait l'expérience du véhicule.

Les camionnettes sont les premiers modèles de GWM destinés à l'exportation vers le marché international. Pour répondre aux besoins variés de différents marchés dans le monde, GWM a lancé plusieurs modèles de camionnettes, comme le GWM POER, le POER KINGKONG et le POER SHANHAI. Plus de 2 millions de camionnettes GWM ont été vendues dans le monde entier à ce jour, ce qui en fait le meilleur partenaire des utilisateurs en quête de qualité et de fiabilité.

GWM POER, en tant que modèle intelligent haut de gamme de la série de camionnettes GWM, a été lancé dans plus de 50 pays, dont la Chine, l'Australie, le Chili, l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud, et a connu une croissance soutenue des ventes. Selon le dernier rapport publié par GWM, les ventes mondiales du modèle GWM POER en février de cette année ont atteint les 12 882 véhicules, et ses ventes mondiales cumulatives ont dépassé les 400 000 unités depuis son lancement il y a un peu plus de trois ans.

La camionnette GWM POER a également remporté un certain nombre de prix de référence pour sa qualité exceptionnelle. Elle s'est aussi vue attribuer la cote de sécurité de cinq étoiles par le Programme d'Australasie pour l'évaluation d'automobiles neuves (ANCAP). Sur le marché sud-africain, la camionnette GWM POER a remporté le prix « Nouveaux véhicules commerciaux légers de l'année » et s'est rapidement classée parmi les dix meilleurs modèles dans son segment de marché. Au Chili, la camionnette GWM POER a été reconnue par le marché et les utilisateurs, et a remporté le prix de la « meilleure camionnette de l'année » décerné par MT Online, un média automobile professionnel local.

À l'avenir, la série de camionnettes GWM travaillera résolument à concevoir des modèles toujours plus intelligents et plus sécuritaires et à continuer d'élargir la gamme de produits sur le marché mondial. La camionnette POER KINGKONG devrait être lancée dans plusieurs marchés cette année, offrant aux consommateurs des choix de camionnettes plus personnalisés.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2036209/Leading_the_Trend_of_Pickup_Trucks__a_New_GWM_PICKUP_Model_debuts_in_the_Middle_East.jpg

SOURCE GWM

