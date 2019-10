À la mémoire des pompiers décédés - Le Service de sécurité incendie de Montréal tient sa traditionnelle célébration commémorative

MONTRÉAL, le 6 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Comme le veut la tradition depuis 1894, le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), ses partenaires et les familles endeuillées d'un être cher ayant servi au sein du SIM se rassemblent tous les ans afin de rendre hommage à ces pompiers et pompières récemment disparus.

Rosannie Filato, responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif, prendra part à l'événement qui se déroulera en la présence de Son Honneur l'honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, afin de souligner leur dévotion au service de la population de l'agglomération de Montréal.

« Cette année marque 125 ans de recueillement et de souvenirs en l'honneur des pompières et pompiers qui ont consacré leur vie à la protection des Montréalaises et des Montréalais. Il demeure important de prendre le temps de nous arrêter l'instant d'un moment pour honorer leur mémoire et leur témoigner toute la fierté et la reconnaissance que nous leur portons », a affirmé Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« Aujourd'hui, nous nous réunissons pour offrir un dernier salut à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui, au courant de leur carrière, ont risqué leur vie afin veiller au bien-être de la population. Par leur courage et leur dévouement, ils ont contribué à façonner la réputation enviable du Service de sécurité incendie de Montréal et de la profession de pompier. Nous tenons à les remercier pour leur précieux apport à la communauté », a indiqué Rosannie Filato.

« Comme le veut la tradition, la cérémonie de la décoration des tombes des pompiers décédés nous permet de saluer nos camarades qui sont morts au courant de la dernière année. Ce moment solennel rappelle à tous les pompiers et à toutes les pompières du Service de sécurité incendie de Montréal que nous devons toujours être prêts, formés et entraînés. Notre devoir nous le commande », a ajouté Bruno Lachance, Directeur du Service de sécurité incendie de Montréal.

La cérémonie aura lieu au cimetière Mont-Royal, situé au 1297, chemin de la Forêt, à Outremont. Au moment de débuter la cérémonie, les pompières et pompiers de Montréal tiendront une minute de silence à la mémoire de tous les pompiers décédés.

La cérémonie sera suivie d'une célébration à la chapelle du cimetière.

