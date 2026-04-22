À l'occasion du Jour de la Terre, la SORAC donne le coup d'envoi à son premier blitz de collecte des appareils réfrigérants commerciaux en collaboration avec l'AHGM et l'AHRQ. Ce blitz s'inscrit dans une série d'initiatives déployées en 2026 afin de répondre aux exigences réglementaires en matière de récupération des appareils réfrigérants commerciaux

MONTRÉAL, le 22 avril 2026 /CNW/ - La Société de récupération des appareils commerciaux (SORAC), en collaboration avec l'Association hôtelière du Grand Montréal (AHGM) et l'Association hôtelière de la région de Québec (AHRQ), annonce le lancement d'un blitz de collecte des appareils réfrigérants commerciaux à l'intention des établissements hôteliers de la grande région de Montréal et de la région de Québec.

Le Blitz hôteliers en collaboration avec AHGM et AHRQ, invite les établissements hoteliers à participer à une initiative de récupération des appareils commerciaux de réfrigération et de congélation non fonctionnels. Cette opération vise à encourager des pratiques responsables et à réduire l’empreinte environnementale du secteur hôtelier. La période d’inscription est ouverte du 22 avril au 15 mai. (Groupe CNW/Société de récupération des appareils commerciaux)

Hôteliers ! Le Blitz passe chez vous. Le Blitz de collecte de la SORAC vise à faciliter la récupération des appareils de réfrigération et de congélation commerciaux non fonctionnels utilisés dans les établissements hôteliers, notamment dans les chambres, les cuisines, bars et espaces de service. L'initiative propose une démarche simple et clé en main permettant aux hôtels participants de planifier la prise en charge de leurs équipements de façon conforme et responsable.

La campagne débute officiellement aujourd'hui le 22 avril, le Jour de la Terre. Les établissements hôteliers intéressés auront jusqu'au 15 mai pour remplir le formulaire de collecte sur le site web de la SORAC et s'inscrire au blitz. La période de collecte se déroulera du 25 au 29 mai, durant laquelle la SORAC se déplacera directement dans les établissements participants afin de récupérer les appareils.

Cette initiative s'inscrit dans une démarche de gestion responsable des équipements et contribue à la réduction des impacts environnementaux associés aux appareils réfrigérants et aux gaz qu'ils contiennent.

Chaque appareil recyclé de façon sécuritaire permet d'éviter le rejet d'une tonne de GES dans l'atmosphère, ce qui équivaut à 4 400 km parcouru avec un petit VUS ou une voiture berline.

La SORAC vous invite à visiter son site web et visionner la capsule vidéo suivante pour en apprendre davantage concernant les impacts que peuvent avoir ces appareils sur l'environnement lorsqu'ils se retrouvent dans les sites d'enfouissement.

Détails et inscription :

Les établissements membres de l'AHGM et de l'AHRQ sont invités à consulter les modalités complètes du blitz et à s'inscrire en ligne afin de planifier la récupération de leurs appareils.

« Avec ce premier blitz de collecte, la SORAC souhaite offrir aux établissements hôteliers une solution simple, concrète et clé en main pour se départir de leurs appareils réfrigérants commerciaux non fonctionnels. Cette initiative permet de faciliter la récupération des équipements tout en contribuant à la protection de l'environnement. » - Nathalie Desjardins, directrice générale, SORAC.

À propos de la SORAC

La Société de récupération des appareils commerciaux (SORAC) est un organisme à but non lucratif responsable du programme de récupération des appareils de réfrigération et de congélation conçus pour un usage commercial ou institutionnel au Québec.

C'est le seul organisme reconnu par RECYC‑QUÉBEC pour la prise en charge de ces appareils, dans le cadre du programme de responsabilité élargie des producteurs (REP).

À propos de l'AHGM

L'Association hôtelière du Grand Montréal (AHGM) regroupe plus de 100 établissements qui représentent 85% du parc hôtelier montréalais et plus de 12 000 employés du secteur. Depuis sa fondation en 1949, elle s'est imposée comme la voix des dirigeants de l'industrie hôtelière, défendant leurs intérêts et stimulant leur développement en promouvant l'excellence et les meilleures pratiques. Elle contribue ainsi au dynamisme de l'industrie touristique et de l'économie de la métropole.

À propos de l'AHRQ

L'Association hôtelière de la région de Québec (AHRQ) regroupe plus de 200 établissements d'hébergement situés sur le territoire de la région de Québec et de la Rive-Sud. Les membres de l'Association hôtelière de Québec offrent plus de 15 000 chambres et emploient 6 500 personnes dans leurs différents établissements. L'AHRQ a été fondée en 1965 et représente plus de 95 % des établissements d'hébergement de Québec.

SOURCE Société de récupération des appareils commerciaux

AHGM: Olivier Poulin, Directeur, communications et marketing, AHGM, 514-970-7211, [email protected]; AHRQ, Alupa Clarke, Directeur général AHRQ, 418-650-9999, [email protected]; SORAC, Nathalie Desjardins, Directrice générale SORAC, 1-888- 728-9169 #301, [email protected]