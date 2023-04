XI'AN, Chine, le 23 avril 2023 /CNW/ - Tianlong , une entreprise innovante de haute technologie spécialisée dans les produits de diagnostic moléculaire, se mobilise dans le cadre du thème Investir dans notre planète du Jour de la Terre de cette année, qui aura lieu le 23 avril 2023. L'événement soulignera l'importance vitale d'investir dans le temps, les ressources et l'énergie pour résoudre les problèmes environnementaux qui influent directement sur tous les êtres vivants sur Terre. Tianlong se consacre au renforcement de systèmes alimentaires sains et durables qui contribuent à soutenir un environnement sain et propre.

Système portatif de surveillance de l’hygiène ATP Biolum de Tianlong (PRNewsfoto/Xi'an TianLong Science and Technology Co., Ltd)

Tianlong accorde une attention particulière aux problèmes de santé environnementale et de salubrité alimentaire causés par les maladies d'origine alimentaire. Grâce à la solution de détection de la propreté soutenue par le système portatif de surveillance de l'hygiène ATP Biolum, l'établissement d'une relation harmonieuse de collaboration entre la santé animale et humaine permet d'assurer la salubrité alimentaire d'un nombre infini de personnes à l'échelle mondiale.

Puissant outil de mise en œuvre et de gestion des programmes de surveillance de l'hygiène, le système portatif de surveillance de l'hygiène ATP Biolum de Tianlong tire pleinement parti de la procédure progressive de prélèvement sur écouvillon, permettant d'évaluer rapidement les niveaux d'hygiène avec des résultats faciles à visualiser à l'écran de l'appareil portatif. Le système Biolum de Tianlong peut être utilisé pour détecter la contamination microbienne sur les surfaces et dans l'eau à l'aide d'écouvillons, afin de veiller à ce que les chaînes de production respectent des exigences rigoureuses en matière d'hygiène d'une manière respectueuse de l'environnement, tout en aidant les entreprises à éviter des pertes économiques liées à des produits alimentaires dont la qualité ne respecte pas les normes, ce qui permet de réduire les déchets de production inutiles.

Le système portatif de surveillance de l'hygiène de l'ATP Biolum de Tianlong, ultra rapide et compact, pèse moins de 300 grammes avec la pile et permet d'obtenir en 10 secondes les résultats d'un test avec une sensibilité de détection impressionnante de 10-16 moles d'ATP. Ce système a contribué à la surveillance de la salubrité alimentaire et à l'assurance de l'hygiène de nombreux événements importants, y compris les Jeux nationaux, le Sommet du G20 et le Forum économique mondial de Davos, et a de nombreuses applications dans les secteurs de la protection de l'environnement, des services alimentaires et des soins de santé.

Li Ming, chef de la direction de Tianlong, a déclaré ce qui suit : « Investir dans notre planète est fondamental pour la protéger, et c'est la meilleure façon d'assurer un avenir prospère à sa population. Tianlong utilise sa technologie exclusive de calibre mondial pour appuyer le Jour de la Terre à l'aide d'actions pratiques et mesurables, et nous sommes déterminés à améliorer la santé et la sécurité humaines pour protéger notre planète et soutenir des collectivités saines, heureuses et prospères dans le monde entier. »

Pour en savoir plus, visitez le site de Tianlong et ses pages sur LinkedIn , Facebook et Twitter .

Pour obtenir des renseignements sur les produits ou l'entreprise, veuillez envoyer un courriel à [email protected] .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2060198/20230421170946.jpg

SOURCE Xi'an TianLong Science and Technology Co., Ltd

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Yoyo Chen, [email protected]