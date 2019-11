À l'occasion de la Semaine nationale des proches aidants - La ministre Marguerite Blais annonce une consultation en ligne dans le but de valider les grands principes de la Politique nationale pour les proches aidants

QUÉBEC, le 3 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants, qui se tient cette année du 3 au 9 novembre, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, annonce qu'un dernier tour de table sera réalisé auprès de personnes concernées par la Politique nationale pour les proches aidants. Cette seconde consultation se déroulera en ligne, sur invitation d'une centaine de proches aidants et d'organismes nationaux.

L'objectif de cette initiative est de valider certains éléments ou questionnements clés relatifs à la Politique, sur le point d'être rédigée dans sa première version. Les points abordés viseront à confirmer, notamment, des éléments de la définition des proches aidants, de la vision, des principes directeurs ainsi que des axes et des orientations qui constitueront la Politique. Cette démarche permettra d'assurer la prise en compte de la diversité des réalités et des besoins des proches aidants, afin d'offrir une assise solide et durable au plan d'action qui s'ensuivra.

L'approche adoptée pour la consultation, soit par un sondage en ligne, vise une représentation de l'ensemble des régions du Québec, dans un souci environnemental et de développement durable. Le gouvernement est donc en phase avec son engagement d'en faire plus pour les proches aidants du Québec, et continue ses actions en ce sens.

Citation :

« Cette consultation en ligne nous permettra de valider les grands principes de la Politique auprès des personnes directement concernées, dans toutes les régions du Québec. Une telle démarche démontre notre volonté d'agir de manière optimale et consensuelle, en tenant compte de ce que vivent les proches aidants, mais surtout de ce qu'ils veulent comme soutien, au quotidien. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Il y aura une représentativité de l'ensemble des proches aidants, sans égard à l'âge, au milieu de vie et à la nature de l'incapacité des personnes qu'elles soutiennent, soit des proches aidants :

de personnes aînées;

de personnes ayant une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme;

de personnes ayant une maladie du système nerveux, dont les troubles neurocognitifs légers ou majeurs et les maladies dégénératives;

de personnes ayant une maladie chronique (dont le cancer) ou une autre affection médicale;

de personnes en soins palliatifs ou de fin de vie;

de personnes vivant avec une maladie mentale;

de personnes en situation de dépendance ou d'itinérance.

Rappelons que cette deuxième consultation fait suite à celle qui s'est déroulée le 11 décembre 2018, réunissant plus de 200 acteurs concernés par les proches aidants. Celle-ci a donné lieu à des travaux d'élaboration de la première politique nationale pour proches aidants de l'histoire du Québec, qui se poursuivent actuellement en vue d'une diffusion au printemps 2020.

Cette politique sera suivie d'un plan d'action interministériel comprenant des mesures concrètes et diversifiées permettant d'assurer une réponse adaptée aux besoins des proches aidants.

La tenue de la Semaine nationale des proches aidants est un événement qui se déroule chaque année au début de novembre et qui se déploie à travers le Québec. L'objectif de cette semaine thématique est de mettre en valeur l'apport des proches aidants à la société, de défendre leurs intérêts et de sensibiliser la population à leur rôle et à leurs besoins.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Attachée de presse de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 418 456-2756