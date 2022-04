Tork, fière membre des Private Organizations for Patient Safety (POPs), partage ses connaissances spécialisées en cette Journée mondiale de l'hygiène des mains, afin d'aider les organisations et les travailleurs du milieu de la santé à unir leurs forces pour assurer la sécurité des patients

PHILADELPHIE, Le 26 Avril 2022 /CNW/ - Tork, marque d'Essity, invite les organisations de santé du monde entier à créer un climat de sécurité institutionnelle en cette Journée mondiale de l'hygiène des mains. Tork encourage le développement de modèles de rôle en matière d'hygiène des mains ainsi que la création d'environnements plus sécuritaires pour les patients. En mettant à la disposition du public des outils novateurs et en communiquant ses pratiques exemplaires, Tork rappelle à tous les professionnels de la santé d'unir leurs forces pour assurer la sécurité en veillant à avoir des mains propres et en respectant les normes d'hygiène des mains.

La Journée mondiale de l'hygiène des mains, célébrée le 5 mai, est l'appel annuel à l'action que lance l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) aux travailleurs de la santé. Cette année, le thème met l'accent sur le cinquième élément du Guide de mise en œuvre de la stratégie multimodale de l'OMS pour la promotion de l'hygiène des mains, (guide disponible seulement en anglais), soit la création d'un environnement qui accorde la priorité à la stricte observance de l'hygiène des mains, afin d'assurer la sécurité des patients et des professionnels de la santé, tant au niveau institutionnel que personnel.

Du personnel de santé bien formé et motivé est la clé pour créer un climat propice à la sécurité institutionnelle et pour réduire les infections nosocomiales. En fait, des études démontrent qu'une hygiène des mains adéquate prévient jusqu'à 50 pour cent des infections acquises pendant la prestation des soins de santé[1]. De plus, selon les résultats d'une recherche commandée par Tork, huit professionnels de la santé sur dix aimeraient améliorer leur observance des normes relatives à l'hygiène des mains[2].

Afin d'apporter son soutien aux professionnels de la santé et de favoriser la création d'environnements de soins plus sécuritaires, Tork a mis au point la formation Tork VR Clean Hands, en collaboration avec des spécialistes du comportement et des experts mondiaux de l'hygiène des mains. La formation Tork VR Clean Hands invite les utilisateurs à entrer dans un monde numérique, dans un environnement réaliste, où ils peuvent interagir et acquérir une formation sur les cinq moments de l'hygiène des mains décrits par l'OMS. Consultée plus de 15 000 fois depuis la fin de 2019, la formation Tork VR Clean Hands permet aux professionnels de la santé d'atteindre les normes de sécurité les plus élevées.

En plus de faire de l'autoformation, les professionnels de la santé doivent se laver les mains souvent et efficacement, afin de prévenir la propagation des infections et de réduire la contamination croisée. Tork apporte son soutien aux organisations offrant des soins de santé en proposant des produits pour les soins de la peau, y compris la solution hydroalcoolique Tork; ces produits sont conçus pour les environnements critiques, où les activités se déroulent à un rythme rapide. Tork propose également des guides fondés sur les données probantes pour le choix de l'emplacement des distributeurs, s'inspirant des cinq moments de l'hygiène des mains et s'articulant autour de quatre zones que l'on trouve généralement dans les installations de soins de santé, afin de favoriser l'observance. La recherche démontre que les distributeurs de produits d'hygiène des mains ont une grande importance sur les taux d'observance, et la clé du succès est de s'assurer qu'ils sont installés au bon endroit[3].

« Une bonne hygiène des mains sauve des vies; c'est la responsabilité collective de chacun de nous dans le domaine des soins de santé à l'échelle mondiale de maintenir les normes d'hygiène. Favoriser une culture de sécurité institutionnelle au sein de votre organisation de santé garde l'hygiène des mains en tête des priorités, déclare Thomas Bergin, directeur du Marketing, Services d'hygiène aux professionnels. Nous offrons des produits et services qui sont au cœur de la marque Tork; ces produits aident les établissements à créer un climat de sécurité institutionnelle. Nous continuons à travailler sans relâche dans le but d'être un partenaire avisé et fiable pour l'ensemble des professionnels de la santé. »

Pour en savoir plus sur les solutions Tork en matière de soins de santé pour la Journée mondiale de l'hygiène des mains, consultez le site Web suivant : Tork.ca/fr/WorldHandHygieneDay.

Renseignements

Kaitlyn Ward

Weber Shandwick

[email protected]

À propos de Tork

La marque Tork propose des produits et services d'hygiène aux professionnels du monde entier, des restaurants aux établissements de santé, en passant par les bureaux, les écoles et les industries. Parmi nos produits, vous trouverez des distributeurs, des essuie-mains en papier, du papier toilette, du savon, des serviettes de table et des chiffons d'essuyage, mais également des solutions informatiques dédiées au nettoyage basé sur l'analyse des données. Grâce à son expertise en hygiène, sa gamme fonctionnelle et son engagement dans le respect du développement durable, Tork est devenu un leader sur le marché, aidant les clients à anticiper afin de toujours être prêts à offrir ce qu'ils font de mieux. Tork est une marque mondiale d'Essity et un partenaire engagé envers ses clients dans plus de 110 pays. Pour rester au fait de l'actualité et des innovations Tork, rendez-vous sur www.Tork.ca.

À propos d'Essity

Essity est une entreprise mondiale leader spécialisée dans l'hygiène et la santé qui s'engage à améliorer le bien-être par le biais de produits et solutions de nécessité courante. Nos produits sont vendus dans plus de 150 pays sous les marques internationales TENA et Tork, ainsi que d'autres marques fortes, comme JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda et Zewa. Essity compte environ 46 000 collaborateurs dans le monde et environ 13 milliards de dollars de ventes nettes réalisées en 2021. Le siège social de l'entreprise se trouve à Stockholm en Suède et elle est cotée au Nasdaq de Stockholm. Au Canada, Essity a des employés dans ses installations à Drummondville, au Québec, et à Oakville, en Ontario. Essity fait tomber les barrières en termes de bien-être et contribue à une société saine, durable et circulaire. Pour en savoir plus, consultez www.essity.com.

1 Organisation mondiale de la Santé, https://www.who.int/campaigns/world-hand-hygiene-day/2021/key-facts-and-figures

2 Sondage réalisé auprès de 1 017 professionnels de la santé répartis dans cinq marchés : États-Unis, Royaume-Uni, Suède, Allemagne et Pologne. Ce sondage a été réalisé au cours de la période comprise entre le 23 novembre et le 7 décembre 2018 par United Minds, pour le compte de Tork, en collaboration avec le fournisseur de groupes de discussion CINT.

3 Boog, Matthijs C., Vicki Erasmus, Jitske M. De Graaf, Elise (A) He Van Beeck, Marijke Melles et Ed F. Van Beeck. Assessing the Optimal Location for Alcohol-based Hand Rub Dispensers in a Patient Room in an Intensive Care Unit. BMC Infect Dis BMC Infectious Diseases 13.1 (2013) : 510.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1168507/Tork___Think_Ahead_Logo.jpg

SOURCE Tork, an Essity brand