À l'écoute des membres et clients, Desjardins apporte des améliorations à l'affichage du solde de cartes de crédit

MONTRÉAL, le 25 mars 2026 /CNW/ - Conscient que les récents changements ont pu susciter de la confusion chez certains membres et clients, le Mouvement Desjardins a entendu leurs commentaires et apporte des améliorations à l'affichage du solde de cartes de crédit dans AccèsD. Celles-ci visent à offrir une information plus complète et plus intuitive, tout en maintenant les repères auxquels les détenteurs de cartes étaient habitués.

Dans un environnement numérique en constante transformation, Desjardins, comme toutes les organisations, doit moderniser ses systèmes en fonction des évolutions technologiques. Desjardins procède donc au transfert du traitement des cartes de crédit vers un nouveau système, basé sur des composantes d'industrie, pour continuer de répondre aux besoins et aux attentes des membres et clients.

Mises à jour à venir au cours des prochains jours

Certaines améliorations seront apportées, dans la vue détaillée de la carte de crédit, autant dans les versions destinées au mobile que sur le Web au cours des prochains jours. Pour refléter ces changements, l'application mobile Desjardins sera progressivement mise à jour dans l'App Store et le Google Play Store.

Affichage du crédit utilisé estimé en temps réel

La jauge visuelle est plus facile à comprendre grâce à l'ajout du crédit utilisé estimé. Ce montant présentera, en temps réel, l'ensemble des transactions et des paiements sur la carte, facturés ou non. Il s'agit de l'information à laquelle les détenteurs de cartes étaient auparavant habitués. Présenté à titre indicatif, il permettra aux détenteurs de cartes d'avoir un portrait plus complet de leur utilisation en temps réel.

Le crédit utilisé estimé peut fluctuer, notamment pour certaines transactions dont le montant final est confirmé seulement au moment de la facturation, comme les paiements à la pompe ou les séjours à l'hôtel. Il ne constitue pas un solde officiel.

Une information regroupée et plus facile à comprendre

Dans la vue détaillée de la carte de crédit, accessible en sélectionnant la carte à partir de la page sommaire d'AccèsD, les membres pourront désormais consulter, en un seul endroit et en haut de page :

Le solde facturé, qui demeure la référence officielle et correspond aux transactions déjà portées au compte;

qui demeure la référence officielle et correspond aux transactions déjà portées au compte; Les transactions autorisées non facturées, qui incluent les achats récents, les paiements et transactions en cours de traitement;

qui incluent les achats récents, les paiements et transactions en cours de traitement; Le crédit utilisé estimé;

Le crédit disponible ;

; La jauge visuelle, mise à jour en temps réel, qui illustre le crédit utilisé estimé et le crédit disponible.

Un solde officiel maintenu pour plus de stabilité

Le solde affiché dans la page sommaire d'AccèsD demeure celui des transactions facturées qui présente une information stable et fiable, moins sujette aux variations liées aux autorisations temporaires ou aux délais de traitement propres à ce moyen de paiement.

Virement en cas de découvert

Comme cela a été annoncé il y a plusieurs semaines aux membres concernés, la fonctionnalité du Virement en cas de découvert prendra fin le samedi 28 mars. Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge par le nouveau système de gestion des cartes de crédit. Des solutions de rechange existent, notamment la marge de crédit personnelle, qui peut répondre à des besoins similaires selon la situation financière du membre ou du client. Les équipes de Desjardins demeurent disponibles pour accompagner les personnes concernées et les orienter vers les options appropriées.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante au Canada et la huitième au monde, avec un actif de 510,2 milliards de dollars au 31 décembre 2025. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Il a aussi été nommé Canada's Bank of the Year 2025 par le magazine The Banker. Le Mouvement Desjardins mise sur la compétence de plus de 57 500 employés, pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises. Il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant au nombre des institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Fédération des caisses Desjardins du Québec

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