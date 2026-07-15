À l'avant-garde du Réseau 2030 : la WBBA lance officiellement AI-Net, une certification mondiale en communication de données faisant autorité

BANGKOK, le 15 juill. 2026 /CNW/ -- Lors du Broadband Development Summitde (BDS) en Asie-Pacifique, la World Broadband Association (WBBA) a officiellement lancé AI-Net, une certification de communication de données faisant autorité à l'échelle mondiale pour les pays et les opérateurs du monde entier. En tant que jalon de l'infrastructure numérique, la certification fournit une ligne directrice stratégique permettant aux réseaux mondiaux de passer d'architectures axées sur la connectivité à des réseaux axés sur l'intelligence, propulsant l'infrastructure mondiale de l'ère du « tout nuagique » à l'ère « tout intelligence », tout en accélérant l'évolution générationnelle et la transformation intelligente à l'échelle de l'industrie.

Certification AI-Net Martin Creaner, directeur général de la WBBA, présente la certification AI-Net

À l'heure actuelle, l'IA redessine l'économie mondiale en exigeant une capacité de charge, une extensibilité et des renseignements plus élevés provenant des infrastructures sous-jacentes. Alors que les industries passent à la Net5.5G, les mesures traditionnelles comme la bande passante et la couverture ne reflètent plus la compétitivité nationale à l'ère intelligente. Par conséquent, la WBBA a lancé la certification AI-Net, axée sur trois nouveaux piliers : l'orientation stratégique nationale, les écosystèmes collaboratifs de l'industrie et le taux de pénétration de la Net5.5G. Ce système d'évaluation hautement quantifiable vise à accélérer le déploiement mondial de la Net5.5G en harmonisant les politiques de haut niveau avec les écosystèmes industriels afin de comparer systématiquement la maturité technologique.

Pendant le lancement, la WBBA a présenté plus en détail l'autonomisation bidirectionnelle de la certification AI-Net, soulignant ses deux valeurs fondamentales.

Premièrement, « Network for AI » établit les réseaux comme fondement de l'informatique intelligente plutôt que de simples pipelines de transport. En offrant des performances déterministes, caractérisées par un débit élevé, une perte de paquets nulle et une latence ultra-faible, l'infrastructure réseau moderne libère pleinement le potentiel de l'intelligence. Cette approche assure une coordination fluide et éprouvée entre la puissance de calcul et la planification du réseau, fournissant une qualité d'expérience garantie pour les demandes élastiques et optimisant l'efficacité des données pour la formation et l'inférence de modèles d'IA à grande échelle.

Deuxièmement, « AI for Network » injecte des renseignements natifs directement dans les appareils et les plateformes de gestion. En intégrant profondément les capacités d'IA, les réseaux passent du routage passif aux systèmes cognitifs actifs avec intelligence endogène, auto-correction et auto-optimisation continue. Ce changement structurel oriente l'infrastructure vers l'opération et la maintenance agentiques hautement automatisées et l'AN L4, ce qui réduit considérablement la complexité opérationnelle et atténue les frais généraux de maintenance pour les opérateurs mondiaux.

L'évaluation de l'IA-Net couvre à la fois les dimensions macroéconomiques et microéconomiques. Au niveau macroéconomique, la certification évalue l'harmonisation des politiques nationales et les efforts de renforcement de l'industrie. Les principaux critères comprennent des cadres stratégiques de haut niveau qui ancrent la Net5.5G, l'IPv6 et les réseaux intelligents, ainsi que des contributions actives aux normes mondiales et à la collaboration des écosystèmes. Au niveau microéconomique, l'évaluation repère les opérateurs à l'aide de l'indice de développement des réseaux IP (IPDI) lancé par la WBBA au MWC, mesurant avec précision l'intelligence en direct du réseau et la densité de déploiement avancée IP/Net5.5G pour identifier les pionniers de la Net5.5G.

Au-delà des réseaux étendus, la portée de la certification s'étend aux bases numériques de bout en bout, intégrant des réseaux de centres de données hautement interconnectés et des systèmes de sécurité endogènes complets dans ses critères fondamentaux. Cet alignement multidimensionnel met non seulement en évidence la prospective stratégique d'un pays, mais valide également les capacités de réseau hautement sécurisées offertes par des opérateurs de premier plan dans des secteurs spécialisés comme la logistique automatisée, le commerce de détail intelligent et les villes intelligentes.

« AI-Net, une norme reconnue par l'industrie, transforme les Quatre Forces en progrès mesurables vers le Réseau 2030. » À l'avenir, la WBBA misera sur cette certification pour établir un consensus mondial entre les décideurs, les organismes de normalisation et les principaux opérateurs. En accélérant l'uniformisation des normes et en comblant le fossé numérique, l'initiative construira une base de réseau « prête pour l'IA » pour orienter les industries vers un avenir intelligent à l'horizon 2030.

À propos de la World Broadband Association :

La World Broadband Association (WBBA) est une organisation et une plateforme multilatérales ouvertes qui réunissent les intervenants de l'industrie nuagique et haut débit pour atteindre les objectifs communs de maximiser les avantages sociaux et économiques de l'ultra-haut débit numérique pour tous à l'échelle mondiale. La WBBA défend les résultats commerciaux, les consommateurs et les citoyens que le haut débit peut offrir partout dans le monde, grâce à une infrastructure réseau convergente et infonuagique.

SOURCE WBBA

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