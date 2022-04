TORONTO, 8 avril 2022 /CNW/ - Malgré l'annulation brusque de la partie en personne de son assemblée générale annuelle (AGA) aujourd'hui, la Banque Royale du Canada (RBC) a fait face à un nombre croissant d'appels revendiquant l'élimination progressive du financement du charbon, du pétrole, du gaz et des sables bitumineux, au profit d'un investissement dans un avenir sécuritaire et renouvelable.

Les chefs héréditaires Wet'suwet'en et les experts du climat ont confronté le conseil d'administration et la direction de RBC concernant la violation des droits des Autochtones en finançant des projets comme le gazoduc Coastal GasLink, ainsi que le financement par RBC des combustibles fossiles qui contribuent à la crise climatique. Melina Laboucan-Massimo, cofondatrice d'Indigenous Climate Action, a expliqué aux actionnaires les effets néfastes du financement des sables bitumineux par RBC sur ses terres, sur la santé des peuples autochtones sur leur territoire et sur le climat.

« En finançant le gazoduc Coastal GasLink, RBC choisit de contourner notre droit au consentement préalable, libre et éclairé et justifie la violence policière contre les Wet'suwet'en non armés pour faire avancer le projet, a déclaré Sleydo, porte-parole du point de contrôle de Gidimt'en. En tant que femme autochtone, j'ai été victime de violence de la part de la GRC militarisée qui m'a forcée à quitter mon territoire, qui m'a criminalisée et qui m'a emprisonnée. RBC est prête à risquer que des Wet'suwet'en non armés se fassent tuer par la police pour faire avancer ce projet sur des terres souveraines. »

Alors que RBC a rejeté une résolution clé sur le climat pour une raison technique, une résolution qui mettrait fin au financement de l'expansion des combustibles fossiles, la plus grande banque de combustibles fossiles du Canada a fait face aux actionnaires sur trois résolutions clés sur le climat. Des actionnaires dont le portefeuille d'actions s'élève à plus de 15,4 milliards de dollars ont voté en faveur d'une résolution visant à définir plus strictement le financement durable de RBC afin d'exclure les combustibles fossiles, des actionnaires dont le portefeuille d'actions s'élève à 11,5 milliards de dollars ont voté en faveur de la limitation de son engagement à l'égard de la privatisation des industries hautement polluantes et des actionnaires dont le portefeuille d'actions s'élève à 38,3 milliards de dollars ont voté en faveur de la soumission de son propre plan climatique à l'approbation du conseil d'administration à l'avenir.

À l'extérieur de la réunion, de jeunes défenseurs ont organisé un rassemblement mettant en vedette des œuvres d'art, des discours et une sensibilisation des actionnaires. L'événement à Toronto s'est déroulé en coordination avec des douzaines d'autres partout au Canada.

En dépit de ses engagements publics en faveur du climat et de ses déclarations à l'égard de la réconciliation avec les Autochtones, RBC a doublé son financement alloué aux combustibles fossiles pour un montant de 263 milliards de dollars depuis l'adoption de l'Accord de Paris sur le climat, se classant ainsi au premier rang des bailleurs de fonds du Canada pour les combustibles fossiles et au cinquième rang à l'échelle mondiale. Les grandes banques du Canada ont accru de 70 % leur appui aux combustibles fossiles en 2021, notamment en augmentant le financement des sables bitumineux de 51 % pour atteindre 21 milliards de dollars canadiens, RBC étant en tête avec un financement de 6,81 milliards de dollars canadiens l'an dernier.

« J'ai été extrêmement alarmée lorsque j'ai appris que le financement des sables bitumineux avait augmenté de 51 %, pour atteindre 30,7 milliards de dollars canadiens en seulement deux ans depuis le début de la pandémie. Le plus important investissement a été fourni par les banques canadiennes, notamment RBC, qui est le principal bailleur de fonds des combustibles fossiles au Canada, a déclaré Melina Laboucan-Massimo, cofondatrice et directrice principale d'Indigenous Climate Action. Ces investissements ne sont pas seulement des chiffres sur une feuille de calcul ou des dollars dans un compte bancaire - RBC finance la destruction de nos terres en finançant les sables bitumineux et en menaçant la survie de tous les êtres humains sur cette planète. Ces chiffres sont choquants compte tenu de la gravité de la crise climatique; il est consternant de constater que des banques comme RBC doublent leurs investissements dans des industries polluantes pour le climat alors que nous devons voir exactement le contraire pour atténuer adéquatement les changements climatiques. »

Avec un coût estimé à 6,6 milliards de dollars canadiens, RBC est la principale banque commerciale qui fournit du capital à Coastal GasLink, tout en agissant à titre de conseiller financier pour le gazoduc, malgré l'absence de consentement des chefs héréditaires. Alors que les forages sous le fleuve Wedzin Kwa sont imminents, plus de 65 vedettes hollywoodiennes ont demandé à RBC de cesser de financer le gazoduc et de mettre fin au financement des combustibles fossiles.

CONTENU MULTIMÉDIA DISPONIBLE ICI

SOURCE Stand.earth

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Jackie DaSilva, [email protected], +1 647 300-0552