À l'approche du 1er juillet : L'OMHM et ses partenaires bonifient les solutions offertes aux ménages à la recherche d'un logement

MONTRÉAL, le 26 juin 2026 /CNW/ - À l'approche du 1er juillet, plusieurs partenaires des milieux communautaire, institutionnel et privé unissent leurs efforts afin d'accompagner les ménages qui se retrouvent sans logement ou qui sont toujours à la recherche d'un nouveau chez-soi. Coordonnée par le Service d'aide à la recherche de logement (SARL) de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM), cette mobilisation permet de mettre en commun un large éventail de ressources pour soutenir les citoyens selon leur situation.

De gauche à droite : Frédéric Roy, directeur général adjoint de l’Office d’habitation municipal de Montréal, Isabelle Pépin, directrice générale de l’Office d’habitation municipal de Montréal, Karine Boivin Roy, ministre responsable de l’Habitation, Caroline Braun, mairesse d’arrondissement d’Outremont, Sophie Rousseau-Loiselle, directrice générale de la Société d’habitation et de développement de Montréal, Jean Martel, président-directeur général de la Société d’habitation du Québec, Pierre Choquette, directeur général adjoint de l’Office d’habitation municipal de Montréal. (Groupe CNW/Office municipal d’habitation de Montréal)

Cette collaboration repose sur deux volets complémentaires : aider les ménages à trouver un logement permanent et, lorsque toutes les autres solutions ont été épuisées, offrir un hébergement temporaire d'urgence.

Pour favoriser l'accès à un logement permanent, le SARL travaille avec de nombreux partenaires issus des secteurs communautaire et privé. Les propriétaires représentés par la CORPIQ collaborent notamment aux travaux du comité des partenaires en faisant connaître des logements disponibles. Cette année, Les Résidences Soleil -- Famille Savoie s'ajoutent aux options offertes en mettant à la disposition des personnes aînées des logements adaptés à leurs besoins.

Parallèlement, le SARL met à la disposition des ménages un outil de recherche de logements sur le site Web de l'OMHM regroupant des logements disponibles et accompagne les citoyens dans leurs démarches de recherche. Cet accompagnement peut comprendre l'identification de logements correspondant à leur situation, l'orientation vers les ressources appropriées ainsi que l'inscription sur des listes d'attente pour des logements sociaux, communautaires ou sans but lucratif.

Lorsque les démarches de relogement ne permettent pas de trouver immédiatement une solution permanente, un second volet est déployé afin d'assurer qu'aucun ménage ne se retrouve sans toit. Grâce à la collaboration de plusieurs partenaires, l'OMHM dispose notamment de chambres d'hôtel ainsi que de places d'hébergement auprès d'organismes communautaires afin d'offrir un hébergement temporaire jusqu'à ce qu'une solution durable soit trouvée.

« Le 1er juillet est un effort collectif. Chaque année, des partenaires issus des milieux communautaire, institutionnel et privé mettent leurs ressources en commun pour accompagner les ménages qui vivent une situation difficile. Le SARL joue un rôle central en coordonnant ces interventions et en aidant les citoyens à trouver la solution la plus adaptée à leur réalité. L'arrivée des Résidences Soleil -- Famille Savoie vient bonifier les options offertes, particulièrement pour les personnes aînées, et témoigne de cette volonté commune de multiplier les possibilités de relogement », souligne Isabelle Pépin, directrice générale de l'OMHM.

« Les propriétaires locatifs sont un maillon important du continuum d'habitation. La collaboration entre les secteurs communautaire, privé et public est indispensable pour offrir des solutions adaptées aux différents ménages », ajoute Nathalie Mercier, directrice générale de la CORPIQ.

Cette mobilisation illustre l'importance de la collaboration entre tous les acteurs engagés auprès des ménages montréalais afin d'offrir, selon les besoins, des solutions de relogement permanentes ou un hébergement temporaire sécuritaire.

SOURCE Office municipal d’habitation de Montréal

Renseignements : Office municipal d'habitation de Montréal, Valérie Rhême, Directrice du Service des communications, 514 872-5219, [email protected]