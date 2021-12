À inscrire dans l'agenda! - Le prochain Carrefour Forêts aura lieu à Québec du 25 au 27 avril 2023

QUÉBEC, le 3 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Inspirées par une édition 2019 ayant réuni près de 1 800 participants et participantes, les équipes du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) travaillent d'ores et déjà à la préparation d'un nouveau Carrefour Forêts. Vous pouvez dès maintenant l'inscrire dans vos agendas : la prochaine édition aura lieu du 25 au 27 avril 2023 au Centre des congrès de Québec.

C'est sur le thème « Savoir. S'adapter. Avancer » que se déroulera ce rassemblement phare encourageant le partage de connaissances de pointe à la base de l'aménagement durable des forêts, et ce, dans une perspective d'adaptation à un environnement en continuel changement. S'y donneront rendez-vous des spécialistes présentant de nouvelles avancées, des praticiens et praticiennes exposant leurs besoins et leurs particularités régionales, ainsi que le grand public intéressé par le sujet.

De quelle façon les aspects sociaux, environnementaux et économiques se sont-ils transformés? À quel point nos connaissances ont-elles évolué au cours des quatre dernières années? Quels résultats concrets ont été obtenus? Quelles sont les nouvelles avenues incontournables de réflexion et de recherche? Voilà autant de sujets qui seront abordés sous la forme de colloques, d'ateliers, de formations, de visites sur le terrain et d'activités de réseautage. S'ajouteront également un concours d'affiches universitaires et un volet jeunesse!

L'aménagement durable des forêts vous intéresse et vous souhaitez être de la partie? Épinglez dès maintenant la page Web de l'événement dans vos favoris et abonnez-vous aux différentes plateformes sociales du MFFP pour ne rien manquer des prochaines annonces en lien avec le Carrefour Forêts 2023!

