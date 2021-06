À inscrire à votre calendrier! Le tout premier solde de la Semaine de voyage d'Expedia commence le 8 juin

Nous célébrons la reprise des voyages en organisant un solde mondial avec des réductions pouvant aller jusqu'à 40 %, des escapades inspirantes sélectionnées par des influenceurs et des avantages spéciaux offerts aux membres Récompenses Expedia

MONTRÉAL, le 2 juin 2021 /CNW/ - Le monde rouvre ses frontières et les voyageurs ont hâte de pouvoir se déplacer librement de nouveau. Voilà pourquoi Expedia® annonce aujourd'hui la toute première Semaine de voyage, son plus grand solde de l'année. La Semaine de voyage d'Expedia, qui aura lieu du 8 au 12 juin sur l'application mobile Expedia et sur Expedia.ca, comprendra des réductions sur plus de 30 000 hôtels partout dans le monde et plus de 800 activités, des offres de croisiéristes et plus encore, afin d'aider les voyageurs privés d'aventure à planifier leur prochain voyage bien mérité.

Les voyageurs pourront économiser jusqu'à 40 % sur les hôtels et les activités dans des destinations populaires non seulement pour la saison estivale à venir, mais aussi jusqu'en janvier 2022 s'ils préfèrent attendre encore un peu avant de voyager de nouveau. En plus de ses nombreuses offres, Expedia s'est associée à des influenceurs de premier plan dans le domaine des voyages et de l'art de vivre pour organiser des itinéraires personnalisés, publiés chaque jour avec un nombre limité de bons de réduction de 20 % pour réaliser encore plus d'économies.

JUSQU'À 40 % DE RÉDUCTION PENDANT LA SEMAINE DE VOYAGE D'EXPEDIA

Pour aider les voyageurs à profiter pleinement de leur prochain voyage, Expedia présentera pendant cinq jours des offres sur des destinations de rêve. Que vous jetiez votre dévolu sur un séjour estival relaxant à l'extérieur, sur des vacances près de la maison ou encore la planification d'un voyage futur à l'étranger, nous en aurons pour tous les goûts.

En regardant les données pour le reste de l'année1, les destinations locales les plus populaires sont: Banff, Whistler, Canmore, Tobermory, Niagara Falls, Toronto, Vancouver, Mont Tremblant, Jasper et Kelowna. Ces données démontrent que les Québécois ont un intérêt pour les destinations de plein air. Toutefois, il y a aussi un intérêt pour les escapades urbaines alors que les recommandations de la santé publique évoluent.

Toutes les offres de la Semaine de voyage d'Expedia sur les hôtels et les activités sont pour des voyages effectués entre le 8 juin 2021 et le 31 janvier 2022, et la plupart comprennent des politiques d'annulation flexibles, ce qui en fait le moment idéal pour confirmer vos plans de voyage pour le reste de l'année.

De plus, les voyageurs profiteront d'offres exclusives de croisiéristes, dont des crédits de bord, des surclassements et des réductions proposés par AMA Waterways, Carnival et Norwegian sur certaines croisières jusqu'en 2023*.

« Au cours des dernières semaines, nous avons vu les réservations s'accumuler rapidement pour l'été, ce qui démontre l'enthousiasme des voyageurs d'explorer à nouveau. C'est aussi une belle occasion pour nous de vous rappeler l'importance d'un bon compagnon de voyage », déclare Shiv Singh, premier vice-président et directeur général de la marque Expedia. « La Semaine de voyage d'Expedia est notre façon de partager cette joie. En commençant par offrir plus de valeur, des économies substantielles et de nouvelles sources d'inspiration à nos voyageurs, nous voulons les accompagner à chaque étape du voyage. »

VOICI LES ESCAPADES DU JOUR : 20 % DE RÉDUCTION SUR DES ITINÉRAIRES CHOISIS

À l'occasion de la Semaine de voyage, Expedia a fait appel à divers influenceurs du monde du voyage et de l'art de vivre pour présenter les itinéraires qu'ils ont le plus hâte de faire dès la reprise des voyages. Grâce à des bons de réduction d'une durée limitée, les voyageurs pourront économiser 20 % sur certains hôtels et certaines activités en vedette dans les escapades du jour, une ressource pour découvrir et planifier des vacances bien méritées. Consultez un aperçu dès maintenant et ajoutez-vous un rappel pour ne pas oublier quand votre escapade du jour préférée fera l'objet d'un solde :

MARDI 8 JUIN : Où rester lorsque vous planifiez un voyage au Pérou ou Oahu par @cindycournoyer

Où rester lorsque vous planifiez un voyage au Pérou ou par @cindycournoyer MERCREDI 9 JUIN : Découvrir les trésors cachés de Victoria et Oahu avec @vancitywild

Découvrir les trésors cachés de et avec @vancitywild JEUDI 10 JUIN : Apprenez les meilleurs trucs de @allieandsam pour profiter de la plage de Miami ou encore de la beauté de Whistler

Apprenez les meilleurs trucs de @allieandsam pour profiter de la plage de ou encore de la beauté de Whistler VENDREDI 11 JUIN : L'escapade parfaite à Miami ou à Toronto avec @filipajackson

L'escapade parfaite à ou à avec @filipajackson SAMEDI 12 JUIN : Repos et plénitude à Vancouver et Montréal avec @shayla0h

AVANTAGES POUR LES MEMBRES DU PROGRAMME RÉCOMPENSES EXPEDIA

La Semaine de voyage d'Expedia sera l'une des plus grandes promotions d'Expedia à ce jour pour les membres du programme Récompenses souhaitant rattraper le temps perdu et maximiser leurs points :

OFFRE DE 5 FOIS LES POINTS POUR LES UTILISATEURS DE L'APPLICATION Tout au long du solde, les membres du programme Récompenses peuvent magasiner sur l'application mobile et obtenir cinq fois les points, c'est-à-dire jusqu'à 10 points pour chaque dollar dépensé. Les membres peuvent combiner cette offre et recevoir sept fois les points en explorant les établissements Accès VIP et, ainsi, obtenir jusqu'à 14 points pour chaque dollar dépensé.

Tout au long du solde, les membres du programme Récompenses peuvent magasiner sur l'application mobile et obtenir cinq fois les points, c'est-à-dire jusqu'à 10 points pour chaque dollar dépensé. Les membres peuvent combiner cette offre et recevoir sept fois les points en explorant les établissements Accès VIP et, ainsi, obtenir jusqu'à 14 points pour chaque dollar dépensé. CARTE RÉCOMPENSES EXPEDIA La carte Récompenses Expedia ainsi que la carte Voyager Récompenses Expedia, toutes deux offertes par Citi, proposent une prime de bienvenue de 25 000 et de 50 000 points supplémentaires respectivement, suite à un achat admissible. L'offre s'applique aux nouveaux titulaires de carte, jusqu'au 30 juillet 2021.

CONSEILS POUR PROFITER PLEINEMENT DE LA SEMAINE DE VOYAGE D'EXPEDIA

Expedia souhaite que les voyageurs disposent de tous les outils nécessaires pour planifier leurs voyages avec confiance et enthousiasme. Suivez ces conseils pendant la Semaine de voyage d'Expedia pour maximiser vos économies :

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION En plus d'obtenir cinq fois les points Récompenses au cours de la Semaine de voyage d'Expedia, vous pouvez planifier facilement vos voyages et faire le suivi de vos plans à l'aide de l'application mobile primée d'Expedia qui envoie des notifications pratiques avertissant les voyageurs des changements d'itinéraire, facilite l'échange de messages avec votre hôtel et dispose d'une carte affichant les activités à proximité.

RÉSERVEZ DES HÔTELS OFFRANT DES TARIFS FLEXIBLES La plupart des offres que nous présenterons pendant la Semaine de voyage d'Expedia comprendront des politiques d'annulation flexibles. Bon nombre de destinations sont ouvertes aux voyageurs, mais vous pourriez tout de même vouloir bénéficier de tarifs remboursables avantageux pour votre tranquillité d'esprit. Affinez les résultats de votre recherche à l'aide de filtres comme « annulation sans frais » ou « réservation payée plus tard », puis choisissez un type de chambre remboursable.

REGROUPEZ VOS PRODUITS DE VOYAGE POUR ÉCONOMISER ENCORE DAVANTAGE Si vous réservez plusieurs produits de voyage en même temps, notamment une voiture de location, une activité ou un hôtel avec votre vol, vous pourriez économiser des centaines de dollars sur votre voyage.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES DERNIÈRES RESTRICTIONS DE VOYAGE Comme les restrictions changent quotidiennement ou hebdomadairement, il peut être difficile de rester au fait des plus récentes directives relatives à la COVID-19. Servez-vous de l'outil Conseils de voyage - COVID-19 d'Expedia pour en savoir plus sur les avertissements et les restrictions concernant le voyage en temps de COVID-19 de votre lieu d'origine et de votre destination.

Vous pouvez voir la nouvelle publicité ici. Suivez Expedia sur Instagram, Facebook, Twitter et YouTube pour voir nos dernières nouvelles.

*Les offres varient selon le croisiériste.

**Les rabais de 20 % sont uniques aux escapades du jour et sont seulement valides pour les hôtels mis de l'avant dans ces escapades pour une périodes de 24 heures, en quantité limitée.

1Les données sont basées sur les données de recherche sur Expedia.ca pour les dates de recherche du 10 avril 2021 au 9 mai 2021, pour les dates de voyage du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021.

Le bien-être des voyageurs est notre priorité. Expedia comprend comment les répercussions mondiales de la pandémie de coronavirus continuent de toucher les voyageurs partout dans le monde, ainsi que l'importance de respecter les restrictions gouvernementales et de pratiquer la distanciation physique. Les voyageurs peuvent consulter la page de ressources d'Expedia à propos des voyages pendant la COVID-19 afin de prendre des décisions de voyage éclairées.

Expedia ® est l'une des principales marques de voyages à service complet au monde. Elle a pour mission d'aider les voyageurs à tirer le maximum de chaque voyage qu'ils font en leur fournissant tout ce dont ils ont besoin au même endroit, en s'assurant qu'ils tirent le maximum de leur budget, et surtout qu'ils se sentent appuyés à chaque étape.

Notre engagement à fournir des renseignements jumelés à notre portée sans précédent nous permet de mieux comprendre nos voyageurs et de leur fournir exactement ce dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin. Nos expériences personnalisées, appuyées par une technologie incroyable, nous permettent de vous offrir la plus grande sélection de produits possible dans les domaines de l'hébergement, du transport, des activités et des expériences, ce qui vous permet de tirer le meilleur de votre voyage.

Utilisez notre application mobile ou visitez http://www.expedia.ca pour planifier votre voyage avec nous.

© 2021 Expedia, Inc., une entreprise du Groupe Expedia. Tous droits réservés. Expedia et le logo Airplane sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Expedia, Inc. CST# 2029030-50.

