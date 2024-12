A&W annonce le départ à la retraite de la vice-présidente, développement - Patti Parente

VANCOUVER, BC, le 12 déc. 2024 /CNW/ - Les Services alimentaires A&W du Canada Inc. Après une brillante carrière de plus de 25 ans chez A&W, Patti Parente, vice-présidente du développement, a annoncé son intention de prendre sa retraite le 28 mars 2025. Parmi ses nombreuses contributions au succès d'A&W, Patti a mis en place une équipe exceptionnelle de cadres expérimentés dans le domaine du développement, ainsi que d'excellents partenariats dans le secteur de l'immobilier. Nous avons la chance de pouvoir compter sur le leadership de Patti au cours des prochains mois, alors que nous mettons en œuvre des plans de succession pour la direction du développement d'A&W.

" La performance d'A&W en matière de croissance du nombre de nouveaux restaurants parlent d'eux-mêmes ", a déclaré Susan Senecal, PDG de l'entreprise. "Nous adressons nos sincères remerciements à Patti et nous nous préparons déjà pour célébrer ses réalisations à l'approche de son départ à la retraite. "

A PROPOS DE A&W FOOD SERVICES

A&W est une société cotée en bourse et la deuxième plus grande chaîne de restaurants de hamburgers à service rapide au Canada. Présents d'un bout à l'autre du pays, les restaurants A&W proposent des plats de marque célèbres tels que la Famille Burger®, le poulet Chubby® et la Root Beer A&W®. Les actions d'A&W sont cotées à la Bourse de Toronto au Canada sous le symbole "AW".

® marque déposée de A&W Trademarks Holdings Inc. utilisée sous licence.

Pour plus d'informations : Kelly Blankstein, CPA(CA), Directeur financier, 604-988-2141, Courriel : [email protected], www.awinvestors.ca