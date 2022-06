A&K Travel Group Ltd. annonce l'acquisition du Crystal Serenity et du Crystal Symphony

MONACO, 22 juin 2022 /CNW/ -- A&K Travel Group Ltd., la société de voyages novatrice appartenant à Geoffrey Kent and Heritage (une société de portefeuille industrielle présidée par Manfredi Lefebvre d'Ovidio), a acquis les navires de croisière de luxe Crystal Serenity et Crystal Symphony.

Les deux navires reprendront du service en 2023 après avoir fait l'objet d'une remise à neuf complète et seront exploités sous la marque primée « Crystal Cruises », qui a également été acquise par A&K Travel Group Ltd.

« Je suis ravi de commencer ce nouveau chapitre et de revenir dans un secteur qui a toujours eu et aura toujours une place spéciale dans mon cœur. Il y a trente-cinq ans, ma famille a pris le contrôle de Sitmar Cruises, qui a construit trois des premiers navires de croisière spécialisés. Il y a trente ans, ma famille a été la pionnière d'une nouvelle façon de faire des croisières. Notre objectif était d'offrir la meilleure expérience, de dorloter nos invités du monde entier avec un service de maître d'hôtel 24 heures sur 24 et des expériences culinaires extraordinaires. Vendre les activités de croisière qui appartenaient à ma famille depuis un quart de siècle a été une décision difficile, car je savais que cette industrie me manquerait énormément. Par conséquent, lorsque l'occasion s'est présentée d'acquérir Crystal Cruises, je ne me suis pas posé de questions. Avoir à mes côtés mon grand ami et chef de file inspirant Geoffrey Kent rend cette aventure encore plus agréable, a déclaré Manfredi Lefebvre d'Ovidio, coprésident de A&K Travel Group Ltd, de Crystal Cruises et d'Abercrombie & Kent.

Même si j'ai l'impression que c'était hier, 30 ans se sont écoulés depuis que la famille Lefebvre et moi avons eu notre premier bateau ensemble. Manfredi et moi sommes depuis lors les meilleurs amis et associés en affaires. L'idée de combiner le service à bord inégalé qui fait la renommée de Crystal Cruises aux expériences extraordinaires sur mesure qu'Abercrombie et Kent offrent à nos invités depuis 60 ans me remplit d'enthousiasme et de fierté, a ajouté Geoffrey Kent, coprésident d'A&K Travel Group Ltd. et de Crystal Cruises, et fondateur, coprésident et chef de la direction d'Abercrombie & Kent.

Crystal Cruises et Abercrombie & Kent relèveront de Cristina Levis, cheffe de la direction d'A&K Travel Group Ltd. Voici la déclaration de cette dernière : « Mon retour dans le secteur des croisières de luxe après cinq ans fait ressurgir beaucoup d'émotions. C'est un immense privilège de servir ces deux marques incroyables qui ont bouleversé le secteur du voyage à plusieurs reprises au cours des dernières décennies. Manfredi, Geoffrey et moi-même sommes impatients d'accueillir à bord les anciens clients de Crystal et d'Abercrombie & Kent, ainsi que tous ceux qui recherchent des expériences de luxe enrichissantes. »

« L'acquisition de Crystal Cruises a été extrêmement difficile, mais la satisfaction d'avoir ce joyau dans notre famille est la meilleure récompense pour tout le travail et les efforts de l'équipe d'A&K. Ad maiora Crystal Cruises! »

A&K Travel Group Ltd. s'est associée à V. Ships Leisure, le chef de file mondial en gestion de navires de croisière basé à Monaco. Grâce à leur expérience unique, à leur envergure mondiale et à leur équipe passionnée, V. Ships Leisure était le choix naturel.

Le cabinet d'avocats international Paul Hastings LLP a représenté A&K Travel Group Ltd. sous la direction de Matthew Poxon, associé du service des fusions et acquisitions à Londres, en collaboration avec David Ereira et Peter Hayes, associés du service des finances à Londres, et John Storz, associé du service des finances à New York. Les associés Elizabeth Athanassios, Dante Adams, Rohin Gosh Dastidar et Cole Harlan étaient également membres de l'équipe des services juridiques. Callenders Law a représenté A&K Travel Group Ltd. en matière de droit aux Bahamas, tandis que HFW et Stephenson Harwood LLP ont fourni une expertise en droit maritime.

CMC Capital, Limited a conseillé A&K Travel Group Ltd. lors de l'acquisition.

