À 800 000 yuans, le HiPhi X de Human Horizons établit de nouvelles normes pour les véhicules électriques de luxe

En plus du modèle à quatre places, les modèles Performance, Luxury et Flagship à six places lancés précédemment ont été présentés au Salon de l'automobile de Chengdu, qui s'est tenu du 29 août au 7 septembre. L'expansion de Human Horizons dans le sud-ouest de la Chine a été marquée par l'ouverture d'un certain nombre de nouvelles installations qui accueillent les clients, y compris trois nouveaux magasins offrant une expérience exceptionnelle qui sont situés à Chengdu Mofang, à Chengdu Nali Plaza et à Chongqing Halo. De plus, le nouveau centre de livraison de 3 000 mètres carrés de Chengdu qui a ouvert ses portes le mois dernier offre des services complets aux clients actuels et potentiels du HiPhi. À l'heure actuelle, Human Horizons compte 33 magasins axés sur l'expérience HiPhi dans 27 villes du pays, et ce nombre devrait atteindre 120 d'ici la fin de l'année.

Le fondateur et chef de la direction de Human Horizons, Ding Lei, a déclaré ceci à propos du HiPhi X à quatre places : « Chez Human Horizons, nous sommes engagés dans la cocréation avec notre communauté. Avec l'ultra-luxueux HiPhi X, nous sommes en train de briser le monopole des marques de luxe étrangères qui dure depuis un demi-siècle et de redéfinir les normes nationales pour véhicules électriques de luxe. C'est le début d'une nouvelle ère exaltante pour les constructeurs automobiles chinois, et nous, à Human Horizons, sommes ravis d'être à l'avant-garde de l'industrie grâce à notre concept de TECHLUXE®, qui allie l'innovation technologique et le luxe de classe mondiale pour offrir une expérience de conduite tout à fait unique à nos clients. »

De l'extérieur, le HiPhi X exhibe le luxe avec un fini clair mat peu brillant en option. À l'intérieur, la cabine spacieuse est munie de tapis de laine finement tissés importés et de quatre grands sièges avec dossier ajustable et repose-pieds pour offrir confort et commodité. Pour les passagers assis à l'arrière, le réfrigérateur intelligent à bord peut contenir facilement une bouteille de champagne, des verres et un plateau de luxe et être ouvert automatiquement au moyen de l'écran tactile haute définition de 8 pouces situé à l'arrière pour offrir une véritable sensation de glamour. Enfin, l'appui-bras central arrière est doté de plusieurs ports de charge, de fentes pour téléphone portable et de porte-gobelets pour compléter le design pratique et élégant.

Le HiPhi X présente une multitude d'innovations, dont l'architecture à orientation humaine axée sur les services (H-SOA) entièrement intégrée, ouverte et intelligente de HiPhi, qui utilise la dernière technologie de l'IDO pour connecter le véhicule et contrôler son fonctionnement, ainsi que les portes NT visuellement impressionnantes. De plus, le HiPhi X est doté d'une technologie logicielle embarquée parmi les plus sophistiquées au monde qui permet au système HiPhi Pilot de prendre le contrôle de six importants systèmes de conduite du véhicule avec double redondance : perception, informatique, freinage, alimentation, direction et batterie.

Pour célébrer le lancement tant attendu du HiPhi X, Human Horizons accorde à tous les nouveaux propriétaires HiPhi des privilèges spéciaux qui leur donnent droit à une garantie à vie gratuite sur le véhicule et ses principales composantes, à l'assistance routière gratuite à vie, à une connectivité 5G gratuite à vie (jusqu'à 10 Go de données cellulaires par mois), ainsi qu'à une garantie de 14 jours sans tracas. Ce service de soutien s'étend au réseau de recharge, car Human Horizons s'est associée à State Grid, à China Southern Power Grid et à TELD pour la connexion à 230 000 bornes de recharge publiques dans plus de 500 villes et grands réseaux routiers avec une charge publique compatible HiPhi X.

À propos de HiPhi

HiPhi est une marque haut de gamme créée par Human Horizons et améliorée par ses utilisateurs. Le HiPhi X est un véhicule électrique (VE) de construction hybride légère en acier et en aluminium avec des cuirs végétaliens durables et des matériaux recyclables qui ajoutent au caractère durable des produits de VE de Human Horizons.

À propos de Human Horizons

La renommée de Human Horizons repose sur la recherche et le développement dans les technologies de mobilité intelligente innovantes et de pointe ainsi que sur l'industrialisation des véhicules intelligents du futur. En outre, Human Horizons met au point des technologies pour le transport intelligent et contribue au développement de villes intelligentes qui redéfinissent la mobilité des humains.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés qui peuvent constituer des « énoncés prospectifs ». Ces énoncés prospectifs peuvent être identifiés par des termes comme « devrait », « s'attend », « prévoit », « vise à », « à venir », « à l'intention de », « planifie », « croit », « estime », « pourrait », et d'autres expressions semblables. Les énoncés qui ne sont pas des faits historiques, y compris les énoncés sur les croyances, les plans et les attentes de Human Horizons, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comportent des incertitudes et risques inhérents. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui figurent dans tout énoncé prospectif, y compris les suivants : Les stratégies, les développements des affaires futurs, la situation financière et les résultats opérationnels de Human Horizons; les antécédents d'exploitation limités de Human Horizons; les risques associés aux véhicules électriques; la capacité de Human Horizons de concevoir, de fabriquer et de livrer des véhicules de grande qualité et attrayants aux clients dans les délais prévus et à grande échelle; la capacité de Human Horizons de développer la fabrication dans son usine en coentreprise; les défauts de produit ou tout autre défaut de fonctionnement des véhicules; la capacité de Human Horizons de développer les marques Human Horizons et HiPhi; la capacité de Human Horizons de se disputer la faveur du consommateur avec succès; la capacité de Human Horizons d'obtenir suffisamment de réserves de commandes; l'évolution de la demande des consommateurs et des incitatifs gouvernementaux, des subventions ou d'autres politiques gouvernementales favorables; les conditions économiques et commerciales générales à l'échelle mondiale et en Chine, et les hypothèses sous-jacentes ou liées à ce qui précède. Tous les renseignements fournis dans le présent communiqué sont en date du présent communiqué, et Human Horizons ne s'engage à mettre à jour aucune déclaration prospective, sauf si la loi applicable l'exige.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1608883/Photo_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1608884/Photo_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1213394/HiPhi_Logo.jpg

Renseignements: Contact pour les médias:Cherrie Rao, +86-186-1073-5510, [email protected]