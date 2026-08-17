À 19 ans, Fredérick Wakim crée ImmoAdmin, 78 modules de gestion immobilière avec IA intégrée

78 modules. Une seule plateforme.

GATINEAU, QC, le 17 août 2026 /CNW/ -- Fredérick Wakim a créé ImmoAdmin, une plateforme québécoise de gestion immobilière réunissant 78 modules. Fondateur et président, il l'a conçue pour centraliser le travail des propriétaires et gestionnaires.

ImmoAdmin couvre l'ensemble du cycle de gestion immobilière. On y retrouve baux, renouvellements, loyers, maintenance, communications, CRM, portail locataire et gestion multi immeubles, parmi d'autres fonctions. Son volet financier comprend la comptabilité en partie double, la conciliation bancaire et plus de 60 rapports.

Fredérick Wakim, fondateur et président d’ImmoAdmin

Pensée pour le Québec, la plateforme intègre les baux du Tribunal administratif du logement, les renouvellements F 8, les relevés 31, les avis et le suivi des échéances.

Une intelligence artificielle intégrée offre une seconde façon d'utiliser ImmoAdmin. Par écrit ou dictée vocale, un gestionnaire peut lui demander d'accomplir des actions normalement réalisées manuellement. Créer un bail, préparer un renouvellement, identifier les loyers impayés, produire un rapport, enregistrer une dépense, gérer une maintenance ou préparer des communications ne sont que quelques exemples. Les actions sensibles demeurent sous le contrôle de l'utilisateur.

« Je me suis dit : pourquoi le gestionnaire devrait apprendre les menus d'un logiciel? Pourquoi il ne pourrait pas dire ce qu'il veut faire? Avec ImmoAdmin, tu peux écrire ou parler à l'IA, lui dire ce que tu veux accomplir, puis elle peut travailler directement à travers les 78 modules de la plateforme. C'est comme ChatGPT ou Claude, mais branché sur toute ta gestion immobilière. Tu gardes le contrôle, sans avoir à tout faire toi même », explique Fredérick Wakim, fondateur et président d'ImmoAdmin.

Maxime Thonon, meilleur ami de Wakim et directeur des ventes chez ImmoAdmin, contribue au développement de la clientèle en établissant des relations avec des propriétaires et gestionnaires partout au Québec. Ce travail a notamment contribué au programme fondateur d'ImmoAdmin, qui a réuni des propriétaires et gestionnaires totalisant plus de 8 000 portes. Son rôle commercial se poursuit aujourd'hui avec l'acquisition de nouveaux clients pour ImmoAdmin.

Elevate Real Estate, gestionnaire québécois de plus de 1 500 portes, utilise ImmoAdmin.

L'abonnement est gratuit jusqu'au 27 septembre 2026, sans carte de crédit. Les forfaits commencent ensuite à 22 $ par mois.

ImmoAdmin.ca

À propos d'ImmoAdmin

ImmoAdmin centralise la gestion immobilière dans 78 modules avec une IA intégrée.

SOURCE ImmoAdmin

Renseignements médias: Fredérick Wakim, Fondateur et président, ImmoAdmin, [email protected]