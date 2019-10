À 10h17, des milliers de québécois vont participer à l'exercice international de la Grande Secousse afin d'adopter les bons réflexes lors d'un séisme

MONTRÉAL, le 16 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le jeudi 17 octobre prochain, plus de 62 millions de personnes dans le monde vont participer à la Grande Secousse, un exercice de préparation aux tremblements de terre. À 10h17, ils pratiqueront les 3 gestes simples à poser en cas de séisme : se baisser, s'abriter sous un meuble solide et s'y agripper.

Selon un sondage effectué par SOM.inc pour le compte du Bureau d'assurance du Canada (BAC), 22 % des Québécois ne sauraient pas quoi faire en cas de secousse. Et seulement 1 personne sur 10 sait qu'il faut s'abriter sous un meuble pour réduire les risques de blessures.

La tenue d'un événement annuel permet d'apprendre et de retenir ces 3 gestes qui peuvent sauver des vies. « La Grande Secousse est aussi l'occasion de faire le point sur notre préparation générale en cas de sinistre exceptionnel, tant au travail qu'à la maison » explique Isabelle Primeau, représentante de l'Association de Sécurité Civile du Québec (ASCQ).

« Cette préparation est nécessaire pour construire des communautés plus résilientes et développer une culture de sécurité civile ce qui permettra de mieux gérer les conséquences d'un tel aléa », explique Yannick Hémond, professeur en résilience, risques et catastrophes au département de géographie à l'UQAM.

Grâce au soutien du BAC, partenaire de l'événement, il sera possible d'expérimenter les effets d'une secousse grâce à la réalité virtuelle. L'expérience sera disponible le 16 octobre dans le hall d'entrée du 1000 de la Gauchetière. De plus, il sera possible de se familiariser avec l'importance de préparer sa trousse d'urgence 72 heures et autres astuces sur la préparations aux sinistres avec les agents de prévention du service de sécurité incendie de Montréal et la Croix-Rouge Canadienne.

