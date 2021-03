9e édition du Gala Les Mérites STIQ - Reconnaître l'excellence des PME manufacturières québécoises

Les distinctions seront décernées parmi les entreprises manufacturières participant au programme Podium Transport et les experts externes qui les ont accompagnées. Les entreprises finalistes ont démontré l'excellence de leurs processus opérationnels et de gestion ou dans l'implantation de projets d'amélioration et de leur performance à la suite du DiagnoSTIQ. Le programme Podium Transport bénéficie de l'appui financier du Ministère de l'Économie et de l'Innovation.

Une distinction spéciale sera aussi décernée à un membre de STIQ qui a su faire preuve d'agilité pour naviguer au travers de la crise liée à la COVID-19 et qui a pu en ressortir grandi.

Le Gala Les Mérites STIQ, qui a lieu tous les deux ans, réunit plus de 150 représentants du milieu des affaires québécois. En plus d'assister à la remise des prix, cet événement permettra aux participants d'entretenir et de développer leur réseau.

Nous avons le plaisir de vous dévoiler les finalistes de la 9e édition du Gala Les Mérites STIQ :

Distinction : Gestion de la production

Infasco

Métal Bernard

Métalus

Distinction : Gestion de la relation client

Elka Suspension

Normandin

Sixpro

Distinction : Amélioration continue

Métal Bernard

Normandin

Vestshell

Distinction : Gestion de la chaîne d'approvisionnement

Infasco

JL Leclerc

Métalus

Distinction : Progression des résultats du DiagnoSTIQ Podium Transport

Infasco

Maxi Metal

Solution Usinage

Distinction : Gestion des ressources humaines

Métalus

Normandin

Vestshell

Distinction : Projet d'amélioration Podium Transport

Elka Suspension et le consultant Progima

LG Cloutier et le consultant Proaction International

Vestshell et le consultant Progima

Distinction : Agilité 2020

AMEC Usinage

Optimoule

Plastique Art

Pour clore l'événement, l'aventurier Frédéric Dion présentera, à travers son film, des images saisissantes de sa conquête de l'Amérique du Sud avec deux de ses amis. L'objectif de cette aventure de 50 jours était d'atteindre le pôle intérieur, c'est-à-dire le centre du continent qui est situé au Brésil. Il s'agissait d'un défi de taille puisqu'il impliquait notamment de traverser le désert d'Atacama au Chili, la jungle et le plus grand désert de sel au monde en Bolivie, en plus de descendre une rivière à la source de l'Amazone et franchir les Andes à plus de 4 500 mètres d'altitude. Source d'inspiration, son récit nous démontrera l'importance de la planification, mais aussi de l'agilité et de la résilience face aux nombreux imprévus.

Pour plus d'information sur le Gala Les Mérites STIQ 2021, visitez le site web de STIQ au www.stiq.com.

À propos de STIQ

Fondée en 1987, STIQ est une association multisectorielle d'entreprises québécoises qui a pour mission d'améliorer la compétitivité des chaines d'approvisionnement manufacturières afin de favoriser l'essor de notre économie. Fort du plus grand réseau manufacturier du Québec, STIQ agit comme activateur de performance en créant des maillages fructueux et en déployant des programmes d'amélioration sur mesure. Tous les jours, depuis plus de 30 ans, STIQ est sur le terrain avec les industriels afin de les aider à développer leurs affaires et être plus compétitifs.

Chaque année, l'expertise unique de STIQ bénéficie ainsi à plus de 700 entreprises œuvrant dans les secteurs clés de notre économie, tels que l'aéronautique, le transport, les ressources minérales, l'énergie électrique et la défense et la sécurité.

François-Olivier Michaud, Coordonnateur des communications et partenariats, STIQ, 438 380-1219

