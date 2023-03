9e édition des Rencontres de génie, par Genium360 - Rassembler les ingénieurs aujourd'hui, bâtir le Québec de demain

MONTRÉAL, le 31 mars 2023 /CNW/ - Plus de 150 personnes évoluant dans le domaine du génie se sont réunies ce jeudi 30 mars 2023 pour participer à la 9e édition des Rencontres de génie de Genium360, qui se tenait cette année sous le thème « Imaginer les infrastructures d'avenir. Allier résilience des constructions et économie circulaire ».

Pour Genium360, l'ampleur des défis environnementaux implique nécessairement que tous les secteurs de la société, y compris celui du génie, devront adapter leurs façons de faire, en posant un nouveau regard sur celles-ci. C'est à cette grande remise en question que nous convie l'économie circulaire : faire plus, avec moins, et ce faisant, être davantage respectueux des limites environnementales tout en favorisant la compétitivité des entreprises des secteurs du bâtiment et de la construction. Pour y parvenir, Genium360 a la conviction que l'expertise québécoise en génie devra nécessairement être mise à contribution.

Réfléchie en collaboration avec RECYC-QUÉBEC et l'École de technologie supérieure (ÉTS), et plus particulièrement avec Daniel Normandin, l'une des plus grandes sommités en matière d'économie circulaire au Québec, la programmation de cette édition aborde en profondeur, et dans une perspective multidisciplinaire, les enjeux pressants auxquels sont aujourd'hui confrontés les ingénieur·es.

L'événement a rassemblé plus de 150 personnes, issues du monde du génie, des affaires et universitaire.

Animée par Marc-André Carignan , chroniqueur spécialisé en développement urbain maintes fois primé pour ses contributions médiatiques au domaine de l'architecture, la journée de conférences et d'ateliers s'est déroulée au Marché Bonsecours , dans le Vieux-Montréal.

Parmi les intervenant·es, notons la présence de :

Daniel Normandin , Directeur, Centre d'études et de recherches intersectorielles en économie circulaire (CERIEC) de l'École de technologie supérieure

Christian Yaccarini , Président et chef de la direction de la Société de développement Angus

Li-Anne Sayegh , ing., Ingénieure senior, Arup

« Les questions environnementales sont d'une très grande complexité, et pour arriver à trouver les réponses aux problèmes qui se présentent devant nous, j'ai l'intime conviction que nous n'avons, collectivement, pas d'autre choix que d'unir nos forces. C'est ce que je vois aujourd'hui : des femmes et des hommes de tous les horizons, qui cherchent à comprendre comment mieux travailler ensemble dans un but commun, soit de réfléchir aux manières de développer plus durablement nos infrastructures. Et sachant que beaucoup de nos infrastructures arrivent à la fin de leur vie utile, je suis heureux de constater qu'un vent d'enthousiasme se lève pour faire les choses autrement. »

- Michel Barbier, Directeur général de Genium360

À propos de Genium360

Genium360 est un organisme à but non lucratif rassemblant la plus grande communauté en génie au Québec avec plus de 100 000 membres. Depuis plus de 20 ans, les ingénieur·es adhèrent à Genium360 pour stimuler leur développement tant professionnel que personnel grâce à la panoplie d'outils et de services proposée : enquête sur la rémunération, calculatrice salariale, babillard d'offres d'emploi, programme de formation continue et offres exclusives auprès de partenaires de choix. Genium360 soutient également la communauté du génie toute l'année à travers notamment un programme de dons et de commandites.

