9e édition de la journée nationale de la justice administrative - « Les tribunaux administratifs: une justice bien réelle qui vous concerne »

MONTRÉAL, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la 9e édition de la Journée nationale de la justice administrative, la Conférence des juges administratifs du Québec (CJAQ) et le Regroupement des présidents des tribunaux administratifs du Québec (RPTAQ) soulignent la contribution remarquable des tribunaux administratifs à une justice moderne et accessible pour tous les citoyens.

« Malgré le contexte actuel de pandémie, la justice administrative a démontré sa grande flexibilité et sa capacité constante à pouvoir s'adapter à la réalité des justiciables qu'elle dessert. En présence ou en virtuel, la justice administrative est, plus que jamais, une justice bien réelle qui les concerne dans toutes les sphères de leur vie. Il faut la reconnaître et la célébrer ! » a mentionné Me Daniel Pelletier, le président de la Conférence des juges administratifs du Québec.

À propos de la Journée nationale de la justice administrative

La Journée nationale de la justice administrative est organisée annuellement par la Conférence des juges administratifs du Québec, en collaboration avec le Regroupement des présidents des tribunaux. Son comité organisateur est formé de membres de la CJAQ, de la présidente du RPTAQ, avec l'appui d'Éducaloi et du Barreau du Québec.

À propos de la CJAQ

La CJAQ regroupe près de 400 juges administratifs issus des divers tribunaux de l'ordre administratif. Elle a pour objectifs de sauvegarder et de promouvoir l'indépendance et la qualité de la justice administrative au Québec, de même que l'intérêt collectif de ses membres. Pour ce faire, la CJAQ intervient auprès du gouvernement, de différents tribunaux, de médias et divers organes de l'État, de concert avec les associations de juges administratifs de chacun des tribunaux administratifs.

À propos du RPTAQ

Le RPTAQ réunit les dirigeants de tous les tribunaux administratifs du Québec. Il vise à contribuer activement à l'évolution du système de justice administrative et à en maintenir l'excellence en concertant l'action de ses membres sur des sujets d'intérêt commun. Le Regroupement a également pour objectif de favoriser le développement des compétences et la formation des membres des tribunaux administratifs, de même que le partage de bonnes pratiques entre ses membres. Le RPTAQ fait valoir ses points de vue et recommandations aux instances gouvernementales et à ses autres partenaires externes, avec lesquels il maintient des échanges réguliers.

Liste des tribunaux administratifs du Québec :

Bureau des présidents des conseils de discipline des ordres professionnels

Comité de déontologie policière

Commission d'accès à l'information

Commission de la fonction publique du Québec

Commission de protection du territoire agricole du Québec

Commission des transports du Québec

Commission municipale du Québec

Commission québécoise des libérations conditionnelles

Régie de l'énergie

Régie des alcools, des courses et des jeux

Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

Régie du bâtiment

Tribunal administratif des marchés financiers

Tribunal administratif du Québec

Tribunal administratif du logement

Tribunal administratif du travail

