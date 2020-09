96 classes seront ajoutées dans les écoles du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys : un investissement de 117 millions $

MONTRÉAL, le 17 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) se réjouit de l'ajout de 96 classes sur son territoire grâce à l'acquisition, la construction et l'agrandissement d'écoles primaires et secondaires ; un investissement prévu de 117 millions $.

En hypercroissance et face à un manque criant d'espaces, le CSSMB a vu son nombre d'élèves augmenter significativement au cours des dernières années. Entre 2014-2015 et 2019-2020, 7 000 élèves se sont ajoutés, soit une augmentation de 16,3 %. Les plus récentes prévisions du ministère de l'Éducation prévoient, d'ici 2025, une hausse de près de 3 700 élèves au secteur des jeunes, sur le territoire du CSSMB.

« La grande famille du CSSMB s'est agrandie considérablement et ces investissements nous permettront de mieux répondre aux besoins des secteurs géographiques en pleine croissance. Nous sommes fiers de bâtir l'avenir et nous continuerons de déployer tous les efforts nécessaires pour offrir des espaces éducatifs en nombre suffisant. » mentionne Dominic Bertrand, directeur général du CSSMB.

CONSTRUCTION, ACQUISITION, AGRANDISSEMENT ET RÉNOVATION



Le Plan québécois des infrastructures, dont les investissements en éducation pour la région de Montréal ont été dévoilés aujourd'hui, prévoit, pour le territoire du CSSMB :

Nouvelle école

Construction d'une nouvelle école primaire de 32 classes à Lachine - 37 100 000 $

- 37 100 000 $ Acquisition de deux écoles nomades (mobiles) de 12 classes chacune - 14 000 000 $

Agrandissement

Ajout de 18 classes à l'école primaire L'Eau-Vive à LaSalle - 21 500 000 $

- 21 500 000 $ Ajout de 13 classes et d'un gymnase à l'école primaire des Berges-de- Lachine à Lachine - 15 100 000 $

à - 15 100 000 $ Ajout de neuf classes à l'école primaire Très-Saint-Sacrement à Lachine - 12 700 000 $

Rénovation

Ajout d'un campus primaire à l'école secondaire de Pierrefonds - 16 500 000 $

Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys est le deuxième plus grand centre de services scolaire au Québec avec plus 11 500 employés dédiés à la réussite de 75 000 élèves issus de près de 200 pays et répartis dans 102 établissements sur l'île de Montréal. Référence en éducation, le CSSMB est un chef de file en diplomation et en qualification avec un taux de 88,8 %, ce qui le classe au premier rang du réseau public francophone au Québec.

