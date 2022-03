95% des propriétaires prêts à louer un logement à des réfugiés ukrainiens

MONTRÉAL , le 24 mars 2022 /CNW Telbec/ - 95% des propriétaires du Québec seraient prêts à louer un de leur logement à des réfugiés ukrainiens s'il y a un programme d'aide gouvernemental. De plus, 65% des répondants disent vouloir fournir gratuitement le nécessaire de base, ainsi qu'une forte majorité est également prête à offrir au moins un mois de loyer à titre gracieux.

Le tiers des personnes interrogées se disent prêt à louer un ou plusieurs de leurs logements, lesquels sont actuellement disponibles, à des réfugiés ukrainiens. Par ailleurs, 53 % aimeraient l'offrir, mais n'ont actuellement aucun logement de libre, plusieurs de ceux-ci seraient disponibles le premier juillet, plus encore si un programme du gouvernement se manifestait rapidement.

Parmi les répondants souhaitant et pouvant accueillir un réfugié ukrainien, plus de 70 % d'entre eux sont prêts à offrir au minimum un mois de loyer gratuit, 25 % d'entre eux trois mois ou plus et 75% d'entre eux le nécessaire de base pour l'aménagement du logement (électroménagers, lits, table, etc.). Rappelons-nous que lors de la crise syrienne, certains propriétaires très généreux étaient allés jusqu'à fournir des vêtements et le nécessaire de literie.

Bien que près de 15 % des propriétaires interrogés ont des réticences à accueillir ces réfugiés, ce chiffre tombe à 5 % si le gouvernement se dote d'un programme de garantie de paiement de loyer.

La CORPIQ n'est pas surprise de voir un tel engouement. « Les propriétaires québécois sont des personnes de cœur qui ont l'habitude d'aider les gens dans le besoin. Nous pouvons tous être fiers de les voir au rendez-vous pour favoriser l'accueil des Ukrainiens » déclare Benoit Ste-Marie, directeur général de la CORPIQ. « Nous comptons travailler de concert avec le gouvernement du Québec pour mettre en place une base de données de logements disponibles », poursuit monsieur Ste-Marie.

Des logements de disponibles

À Montréal, contrairement aux années passées, les logements de petite taille pouvant accueillir une mère et un enfant par exemple, sont disponibles en grand nombre et à un prix raisonnable. Rappelons que le taux d'inoccupation des studios est de 6,5 % et des une chambre est de 4,0% selon les dernières données de la SCHL.

La prochaine étape pour la CORPIQ est de travailler de concert avec le gouvernement du Québec à la mise en place d'une fiche électronique pour recueillir auprès des propriétaires la liste des logements disponibles et leurs caractéristiques afin de faciliter l'accueil des réfugiés.

Le sondage s'est déroulé du 12 mars au 16 mars et auprès de 875 propriétaires locatifs partout au Québec.

À propos de la CORPIQ

Organisme à but non lucratif réunissant 30 000 propriétaires et gestionnaires qui possèdent près de 500 000 logements et condos locatifs, la CORPIQ est la plus importante association à offrir des services aux propriétaires de logements et à défendre leurs intérêts, depuis plus de 40 ans. Elle dessert toutes les régions à partir de quatre bureaux totalisant 70 employés. Les propriétaires québécois procurent un logement à 1,3 million de ménages locataires et possèdent, dans sept cas sur dix, un duplex ou un triplex. La location de logements représente des revenus annuels bruts de 10,5 milliards $, dont 1,6 sont retournés en taxes municipales et scolaires.

