93e Congrès de l'Acfas : faire dialoguer les savoirs francophones sans frontières

De retour à Trois-Rivières, près de 20 ans après sa dernière édition dans la ville

MONTRÉAL, le 13 avril 2026 /CNW/ - Du 11 au 15 mai 2026, le 93ᵉ Congrès de l'Acfas réunira la communauté scientifique francophone à l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et en ligne, mettant en lumière la portée, la vitalité et la diversité des sciences en français. Événement emblématique, l'édition 2026 du plus grand rassemblement multidisciplinaire scientifique de la francophonie accueillera des milliers de chercheur•euses venus d'une cinquantaine de pays, tout en illustrant le dynamisme et l'influence de la recherche, des universités et des collèges d'ici.

Le 93e Congrès de l'Acfas, organisé avec l'Université du Québec à Trois-Rivières, se tiendra du 11 au 15 mai 2026. (Groupe CNW/Acfas)

Franchissant les frontières géographiques, disciplinaires et politiques, les sciences se révèlent vivantes, pertinentes et ouvertes sur le monde. Organisé sous le thème « Sciences sans frontières », le 93ᵉ Congrès de l'Acfas sera ainsi l'occasion idéale de réfléchir collectivement à cette ouverture et de renforcer les liens qui structurent la communauté scientifique francophone.

Dans cet esprit de décloisonnement, l'édition 2026 du Congrès de l'Acfas accueille Annie Black comme présidente d'honneur. Diplômée en biologie médicale de l'UQTR et lauréate du prix Pythagore, elle détient un doctorat en cotutelle des universités Laval et Claude Bernard Lyon 1. Elle dirige aujourd'hui la recherche scientifique chez Lancôme, à Paris. Tout au long de sa carrière, elle s'est distinguée par son innovation en recherche appliquée et son engagement pour la place des femmes en sciences.

Un rendez-vous francophone incontournable

Fidèle à sa tradition, l'événement suscite un véritable engouement au sein de la communauté de recherche francophone. Plus de 6000 congressistes passionné•es de recherche sont attendus cette année pour le 93ᵉ Congrès de l'Acfas, qui proposera 260 colloques en formule hybride couvrant l'ensemble des disciplines scientifiques. Le congrès offrira également plus de 300 communications libres, accessibles en ligne, permettant au public de plonger gratuitement dans une programmation riche et variée. En complément, la deuxième édition de la Halle aux savoirs proposera, sur l'heure du midi, un lieu d'échanges avec les auteur•trices des communications libres.

Des savoirs pour comprendre et agir

À la croisée des disciplines et des réalités de terrain, la programmation 2026 fait écho aux préoccupations de notre époque. Des enjeux qui touchent le monde municipal et le tourisme aux transformations vécues dans les salles de classe, en passant par la santé et le bien-être, les recherches présentées s'ancrent concrètement dans le quotidien des citoyen•nes.

Les discussions aborderont également des questions sensibles et actuelles, comme l'intelligence artificielle, l'immigration et l'intimidation, en mettant de l'avant des perspectives éclairées et des pistes d'action. Cette programmation illustre avec force la capacité de la recherche à accompagner les mutations sociales et à alimenter des réflexions essentielles pour l'avenir.

Pour consulter la programmation complète :

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme

25 activités de culture scientifique

Des dizaines d'activités de culture scientifique gratuites animeront le campus de l'UQTR et l'ensemble de la ville, invitant le grand public à découvrir la science de manière concrète et accessible :

Citations

« À l'heure où la science s'anglicise de tous bords, et que les occasions de présenter ses recherches dans sa langue se raréfient, le congrès de l'Acfas offre un espace unique et indispensable à la vaste communauté de recherche francophone. Avec près de 4000 communications scientifiques présentées le temps d'une semaine, le congrès démontre chaque année toute la pertinence de la vie scientifique en français, laquelle produit une science résolument sans frontières, accessible, valide et apte à répondre aux grands défis de société que nous traversons », explique Martin Maltais, président de l'Acfas.

« C'est un immense privilège et une grande fierté pour notre communauté universitaire d'accueillir le congrès de l'Acfas à l'UQTR et de recevoir des milliers de chercheuses et de chercheurs. C'est l'occasion de mettre en valeur le rôle essentiel de la recherche dans les universités québécoises et de la production scientifique en français. Cet événement d'envergure permet de créer des ponts entre les milieux scientifiques, les citoyens et la relève. Il s'inscrit aussi dans notre responsabilité d'élever la littératie scientifique au sein de la société québécoise et de la francophonie. C'est une mission que nous partageons toutes et tous », souligne Christian Blanchette, recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières.

Remerciements aux partenaires et commanditaires

L'Acfas tient à remercier chaleureusement ses partenaires et commanditaires qui rendent ce 93e Congrès possible: Commission canadienne pour l'UNESCO, Radio-Canada, ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministère de l'Enseignement supérieur, Fondation canadienne pour l'innovation, Hydro-Québec, Innovation et développement économique Trois-Rivières, Covariance, Fonds de recherche du Québec, Collectif Savoir, Conseil national de recherche du Canada, Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, Instituts de recherche en santé du Canada, Consulat général de France à Québec, Fondation de l'UQTR, Musée POP de Trois-Rivières, Tourisme Mauricie, Le Devoir, Québec Science.

Inscriptions, accréditations et salle de presse

Les personnes intéressées à découvrir l'univers de la recherche en français sont invitées à s'inscrire dès maintenant sur le site du 93e Congrès de l'Acfas.

Les journalistes souhaitant couvrir l'événement peuvent contacter [email protected] pour obtenir une accréditation.

Une salle de presse sera mise à la disposition des médias pendant toute la durée du congrès dans la salle 2231 D Albert Tessier, située dans l'espace Cycles supérieurs de la Bibliothèque.

À propos de l'Acfas

Fondée en 1923, l'Acfas est l'association de référence pour assurer la pérennité, l'avancement et la vitalité des sciences et de la recherche en français. Tournée vers l'avenir, et forte de ses six antennes régionales à travers le Canada, elle est la seule organisation qui représente la pluralité des disciplines de recherche et qui fait rayonner des savoirs scientifiques de qualité, valides, accessibles et moteurs de solutions face aux grands défis de société.

À propos de l'UQTR

L'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) est un établissement d'enseignement supérieur reconnu pour son excellence académique et sa contribution au développement régional. Avec une gamme variée de programmes d'études et une communauté étudiante dynamique, l'UQTR est un lieu d'apprentissage et d'innovation choisi par plus de 15 000 étudiants chaque année.

SOURCE Acfas

Renseignements: Jean-François Hinse, Conseiller en communication UQTR - Responsable des relations avec les médias, 819 244-4119, [email protected]; Marie-Josée Gauvin, Acfas, 514 247-0088, [email protected]; Katherine Vanda, Acfas, 514 318-3068, [email protected]