900 cyclistes recueillent 450 000 $ pour soutenir les enfants malades à l'Hôpital de Montréal pour enfants

MONTRÉAL, le 14 juin 2019 /CNW Telbec/ - Du 10 au 14 juin, 900 cyclistes se sont relayés sur notre vélo géant de 30 places pour Pédalez pour les enfants à l'Hôpital de Montréal pour enfants (le Children).

Trente équipes -- pour la plupart du secteur privé -- ont sillonné les rues du centre-ville de Montréal pour célébrer leur collecte de fonds de 450 000 $ au profit de l'Unité de chirurgie cranio-faciale et des fentes labiales et palatines H.B. Williams de l'HME, qui traite les enfants atteints de déformations du crâne et du visage qui mettent leur vie en danger.

Des enfants comme David, qui souffre du syndrome de Saethre-Chotzen, une maladie génétique affectant la croissance normale des os et posant un risque important pour son cerveau. David a subi trois opérations majeures, puis a été contraint de porter un « halo » autour de sa tête, jour et nuit, pendant près de trois mois. Cet appareil orthopédique était muni de tiges ajustées graduellement pour forcer lentement son crâne et les os de son visage à se repositionner. David a détesté ce processus douloureux à l'époque, mais aujourd'hui, à 15 ans, il en reconnaît les bienfaits alors que son crâne et son visage se développent plus naturellement. Mais l'appareil lui faisait mal, confie David : « Je détestais ça ! »

La mère de David, Tina, se souvient du moment où elle et son mari ont appris que leur fils, qui n'avait que dix jours, allait devoir livrer une bataille difficile. « Nous étions dévastés, et avions le cœur brisé », raconte-t-elle. Pour Tina, Pédalez pour les enfants lui rappelle que sa famille et d'autres comme la sienne ne sont pas seules. « Les participants n'ont aucune idée à quel point leur soutien compte pour nous. Pour des familles comme la nôtre, de savoir qu'une communauté entière est derrière nous, cela fait toute la différence au monde. »

Devenu un adolescent en santé et heureux, David est le visage de l'édition 2019 de Pédalez pour les enfants. Regroupant des collecteurs de fonds enthousiastes, l'équipe La promenade de David a permis à elle seule de recueillir plus de 43 000 $.

Merci à nos équipes de 2019

« Au cours des 28 dernières années, Pédalez pour les enfants a réuni des centaines de milliers de personnes, des centaines d'entreprises et groupes communautaires et a permis d'amasser plus de 13 millions de dollars pour les enfants malades », a déclaré Renée Vézina, présidente de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, qui a participé à La promenade de David. « Nous sommes très reconnaissants envers notre président du comité, John Lukca, nos coprésidents Rudy Azoulay et Eddy Farrace, leur merveilleux comité organisateur et les équipes participantes de cette année : Vacances Air Canada, Aviron Montréal, Bell, CGI, Colliers, Dassault Systèmes, La promenade de David, Deloitte, EY Wheels of Steel, Filo Import, Groupe Mach, La promenade de Harrison, IGA, Jarislowsky Fraser, Jean Fortin et Associés, Banque Laurentienne - Les Bâtisseurs, Logibec, Morgan Stanley, Osler, Groupe Paysafe, RBC Banque Royale, Recherche in Action, Rio Tinto, Robinson Sheppard Shapiro, Banque Scotia, Stikeman Elliott, Banque TD, Tecsys, Tribal Fashion et Wells Fargo. Merci à tous du fond du cœur. »

À propos de Pédalez pour les enfants

Pédalez pour les enfants a commencé en 1992 lorsque Sylvie Lalumière et Michael Conway ont décidé de recueillir des fonds à la mémoire de leur fille Meagan, qui avait été traitée à l'Hôpital de Montréal pour enfants. Vingt-huit ans plus tard, près de 300 000 cyclistes et 200 équipes participantes ont rendu possible l'achat de plus de 90 pièces d'équipement et instruments médicaux permettant de sauver des vies. Ces fonds se sont avérés essentiels à l'amélioration des soins pédiatriques et à l'innovation de plusieurs centres de traitement, y compris le centre de réveil, le Centre de ressources pour les patients et leur famille, le Département de psychiatrie, la Clinique de médecine de l'adolescence et l'Unité de chirurgie cranio-faciale et des fentes labiales et palatines H.B. Williams.

Visitez notre site Web : Pédalez pour les enfants

Vidéo des cyclistes

https://www.youtube.com/watch?v=sO8pmQF5bLw

À PROPOS DE LA FONDATION DE L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS

La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants a pour mission d'inspirer et de mobiliser la communauté pour soutenir l'innovation en recherche, en enseignement et en soins cliniques à l'Hôpital de Montréal pour enfants, une institution d'enseignement pédiatrique de la faculté de médecine de l'Université McGill, et la recherche pédiatrique à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill. Depuis sa création en 1973, la Fondation a amassé plus de 450 millions de dollars, somme qui a permis de transformer la vie des enfants malades grâce aux projets de recherche et d'enseignement à la fine pointe de la science et aux soins de haut calibre. Pour en savoir plus, visitez le site www.fondationduchildren.com.

