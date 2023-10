9 NOVEMBRE - présentation Shutterstock : Creative AI

Découvrez la puissance de la gigantesque bibliothèque de contenu de grande qualité de Shutterstock

NEW YORK, 27 octobre 2023 /CNW/ - Shutterstock, Inc. a annoncé aujourd'hui qu'elle organise la deuxième édition de sa série d'événements virtuels, la présentation Shutterstock : Creative AI. Mettant à profit la bibliothèque de contenu de haute qualité de la plateforme mondiale de création aux plus de 700 millions d'images et de solutions de flux de production créatives à service complet, la présentation Shutterstock offrira aux marques transformatrices, aux entreprises de médias numériques et de marketing un aperçu des possibilités infinies créées par les fonctionnalités de montage créatives alimentées par l'IA sur la plateforme qui ont été annoncées récemment..

Joignez-vous à Shutterstock le 9 novembre pour un aperçu des possibilités infinies créées par les fonctionnalités de montage créatives alimentées de la plateforme qui ont été annoncées récemment.

QUOI :

Explorez les pratiques exemplaires pour personnaliser les images tirées d'une banque d'images dans le cadre du processus créatif;

Découvrez le pouvoir transformateur des fonctionnalités d'IA créative qui libèrent la créativité, simplifient les flux de travail, améliorent la collaboration et favorisent l'efficacité;

Découvrez comment les entreprises peuvent utiliser Shutterstock pour obtenir des résultats remarquables et améliorer la cohérence de leur marque;

Discutez de la façon dont la conception alimentée par l'IA profite aux entreprises d'aujourd'hui de façons qui sont commercialement viables et sans risque, tout en protégeant les artistes;

Jetez un coup d'œil sur l'avenir de l'IA en conception, y compris les technologies et les tendances émergentes.

QUI : Écoutez les experts mondiaux de l'industrie de Shutterstock, dont Alessandra Sala, directrice principale de l'intelligence artificielle et de la science des données, Michaël Chaize, directeur principal des produits, et Dade Orgeron, vice-président de l'innovation 3D.

QUAND : Jeudi 9 novembre 2023, de 9 h à 10 h (HNP), de 12 h à 13 h (HE), de 17 h à 18 h (TUC)

OÙ : En ligne - inscrivez-vous ICI.

À propos de la présentation Shutterstock

La présentation Shutterstock a été lancée en mai 2023 sous la forme d'une série virtuelle d'événements mettant en lumière les points de vue et les idées de divers chefs d'entreprise, partenaires et personnalités du secteur, ainsi que d'artistes, de créateurs et de leaders d'opinion de renom de diverses industries créatives. La série s'articulera autour de plusieurs sujets que Shutterstock considère comme essentiels pour faire progresser la mise en récit créative, allant des pratiques exemplaires aux produits et services novateurs, des études de cas réelles sur l'innovation de l'industrie et des sujets stimulants dans les secteurs de la création et de la technologie. Cliquez ici pour regarder la toute première « présentation Shutterstock : GenAI » ou pour en savoir plus, consultez shutterstock.com/discover/events-ai-showcase.

