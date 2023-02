DRUMMONDVILLE, QC, le 8 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Grâce aux décisions et orientations prises depuis trois ans, Agropur améliore sa situation alors que nous traversons des temps économiques incertains. La Coopérative a su tirer son épingle du jeu en 2022, ce qui lui permet d'assurer sa pérennité au moment où il est difficile de prédire la direction que prendra l'économie au cours des prochains mois.

« La pérennité de la Coopérative est au cœur de nos décisions. C'est un élément essentiel pour les membres. Nous nous réjouissons donc de cette santé financière retrouvée, » souligne le président d'Agropur, M. Roger Massicotte.

NOUVEAU SOMMET POUR LE BAIIA

En 2022, la progression du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) d'Agropur s'est poursuivie pour terminer à 521,7 M$. Cette performance est significative lorsqu'on note les circonstances à l'intérieur desquelles elle a été réalisée. Personne n'a oublié à quel point l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et la pénurie de main-d'œuvre ont marqué l'année 2022. Il va sans dire qu'Agropur aussi a dû composer avec cette situation. « Dans ce contexte, nous ne pouvons qu'être très fiers de la performance réalisée par la Coopérative », souligne le chef de la direction, M. Émile Cordeau.

La vision stratégique que s'est donné la Coopérative ces dernières années est un élément clé de ce succès. Cette vision, qui est de faire d'Agropur le partenaire laitier de choix de l'industrie alimentaire, permet de développer plusieurs partenariats qui s'avèrent bénéfiques. « 2022 a démontré la justesse de notre vision stratégique. Elle permet à la Coopérative d'avoir les reins solides même quand les circonstances nous rendent la vie difficile », indique M. Émile Cordeau

AGROPUR AURA 85 ANS EN AOÛT

2023 marque le 85e anniversaire de la Coopérative, elle qui a été fondée le 24 août 1938 par Omer Deslauriers avec l'appui de l'agronome Alpha Mondou à Granby. Ils étaient alors 87 membres à unir leurs efforts pour combler ensemble des besoins communs. Au fil du temps, la Coopérative s'est dirigée vers la transformation du lait et fait partie aujourd'hui du top 20 mondial en la matière.

Les valeurs qui ont mené à la fondation de la Coopérative sont toujours bien présentes aujourd'hui. « La solidarité entre membres ainsi que la vie démocratique font partie du quotidien d'Agropur. Même après toutes ces années, ces valeurs demeurent le fer de lance de la Coopérative. », note fièrement M. Roger Massicotte.

À PROPOS D'AGROPUR

Fondée en 1938, Agropur célèbre ses 85 ans en 2023. Elle est l'un des 20 plus grands transformateurs laitiers au monde, avec un chiffre d'affaires de près de 8,5 milliards de dollars canadiens en 2022. La Coopérative constitue une source de fierté pour ses près de 3000 membres et 7 350 employés qui travaillent à concrétiser leur vision commune : « Meilleur lait. Meilleur monde. » Avec ses 30 usines à l'échelle de l'Amérique du Nord, Agropur est l'un des principaux fournisseurs de produits dans le secteur du détail, de l'alimentation et industriel offrant une impressionnante liste de marques et de produits grand public de renom. Site Web : www.agropur.com.

Renseignements: Guillaume Bérubé, Directeur, relations publiques et communications stratégiques, Agropur Coopérative laitière, (438) 506-5948, [email protected]