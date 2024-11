80 nouvelles places subventionnées pour les familles de Terrebonne

TERREBONNE, QC, le 22 nov. 2024 /CNW/ - La Garderie Les Amis de l'Imaginaire de Terrebonne offrira 80 places qui seront dorénavant subventionnées, a annoncé aujourd'hui la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, en compagnie de la députée des Plaines, Mme Lucie Lecours. Cette conversion de places non subventionnées en places subventionnées se concrétisera d'ici le 31 mars 2025.

Dans la région de Lanaudière, on compte présentement 16 033 places à 9,10 $ par jour. De plus, 26 projets sont en cours de réalisation. À terme, un total de 17 424 places subventionnées seront disponibles pour les familles lanaudoises.

Des milliers de places converties depuis le lancement du Grand chantier pour les familles

Lancé en octobre 2021, le Grand chantier pour les familles a permis la conversion de 8639 places en date du mois d'août 2024. Dans le cadre de l'appel de projets pour la conversion lancé à l'été 2024, 19 projets ont été autorisés, ce qui représente 1159 places réparties dans 10 régions du Québec. Cela portera le total à 9 798 places converties.

Ainsi, 80 % des places offertes dans le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance sont maintenant au coût de 9,10 $ par jour. Ces places abordables permettent d'assurer une plus grande équité entre les familles du Québec. Les travaux se poursuivent pour compléter le réseau.

Citations :

« Les familles du Québec peuvent se réjouir de cette annonce. Elles pourront accéder à une place en service de garde éducatif à l'enfance à 9,10 $ par jour, tout en ayant l'assurance que leurs enfants seront entre de très bonnes mains. Cette annonce confirme de plus que notre Grand chantier pour les familles donne des résultats concrets : nous créons plus de places pour répondre aux besoins des parents, et nous convertissons plus de places non subventionnées pour offrir des services à un tarif abordable. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Verchères

« La conversion de 80 places est une excellente nouvelle pour les familles d'ici. Ainsi, les parents de la circonscription des Plaines auront la chance d'inscrire leur enfant dans un service de garde éducatif à l'enfance à prix abordable offrant un environnement sain, bienveillant et éducatif. Je remercie toutes les personnes qui ont participé, de près ou de loin, au développement et à la concrétisation de ce projet. »

Lucie Lecours, députée des Plaines

« Je suis sur un nuage et très reconnaissante envers ma députée pour tout le soutien offert à chacune des étapes. Cette nouvelle apporte une grande joie non seulement à moi, mais aussi à tous les parents qui en bénéficieront. Jamais je n'aurais imaginé vivre un tel accomplissement à l'aube de mes 80 ans et de ma retraite. C'est avec passion que nous continuerons à nous investir dans la garderie. »

Nicole Guillemette, propriétaire de La Garderie Les Amis de l'Imaginaire

Faits saillants :

Les 19 projets autorisés bénéficieront d'un investissement additionnel de plus de 68 millions de dollars sur une période de cinq ans, comme annoncé par le gouvernement du Québec lors du dernier budget, en mars 2024.

Plus de 18 000 places subventionnées sont actuellement à l'étape de réalisation, soit près de 500 projets partout au Québec.

