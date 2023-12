8 000 bénévoles font une vraie différence dans le quotidien des personnes aînées!

MONTRÉAL, le 5 déc. 2023 /CNW/ - L'Association québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA) profite de la Journée internationale des bénévoles pour souligner l'implication de plus de 8 000 bénévoles qui font une vraie différence auprès de 78 000 personnes aînées au Québec.

Comment? En s'impliquant dans une multitude de services et d'activités qui contribuent à améliorer leur qualité de vie, à briser leur isolement et à favoriser leur maintien dans la communauté.

Pensons à la présence réconfortante, l'écoute attentive et le précieux temps que ces bénévoles offrent lors de différents services tels l'accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux, l'aide aux commissions, les cliniques d'impôt, les appels de sécurité et d'amitié, les visites amicales, les repas et de dîners communautaires, la popote roulante, etc.

Nous pouvons également faire référence à leur énergie et dynamisme contagieux lorsqu'ils s'impliquent dans des activités à visée sociale, éducative, sportive, culturelle, artistique qui ont lieu quotidiennement dans les milieux d'appartenance que sont les Centres communautaires pour aînés (CCA) et qui, bien souvent, représentent une deuxième famille pour les personnes qui les fréquentent.

Ainsi, ces 8 000 bénévoles contribuent à maintenir un important filet social soutenu par près de soixante (60) CCA situés dans quatorze (14) régions du Québec. En ce 5 décembre, l'AQCCA se joint au Réseau de l'Action bénévole du Québec (RABQ) pour mettre en lumière leur présence et les remercier du fond du cœur de leur implication auprès des aînés de leur communauté!

Pour de plus amples informations sur la Journée internationale des bénévoles, visitez le site du RABQ et si vous désirez en savoir davantage ou vous impliquer auprès d'un Centre communautaire pour aînés (CCA), visitez le répertoire des membres de l'AQCCA.

L'Association québécoise des centres communautaires pour aînés est un organisme sans but lucratif regroupant près de 60 membres situés au Québec qui lui sont affiliés. Elle est l'unique regroupement de ce genre au Québec et assume ainsi un rôle important de représentation et de soutien pour ses membres.

