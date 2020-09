QUÉBEC, le 23 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil québécois des entreprises adaptées, en collaboration avec l'Office des personnes handicapées du Québec, a tenu aujourd'hui la 7ème édition des Prix reconnaissance Roger Pedneault. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, monsieur Jean Boulet, a remis ces prix ainsi qu'une bourse de 1 000$ aux cinq lauréats, dans une nouvelle formule web dans le contexte particulier de cette année.

Les Prix reconnaissance Roger Pedneault rendent hommage chaque année aux personnes handicapées qui se sont distinguées dans leur parcours d'intégration au travail en entreprise adaptée. M. Pedneault s'implique personnellement pour cette cause depuis 40 ans et il siège toujours au conseil d'administration de l'entreprise adaptée Groupe AFFI Logistique.

Les lauréats 2020 sont Andres Felipe Andrade de l'Atelier Signes d'Espoir à Québec, Manon Chamberland du Groupe TAQ à Québec, Daniel Faucher de l'Atelier des vieilles forges à Trois-Rivières, Louis-David Gagnon de Société VIA à Québec et Éric St-Hilaire de Cétal à Laurier-Station.

Cette soirée a été un réel succès et la nouvelle formule a permis de souligner nos travailleurs exceptionnels à distance dans le respect des règles de santé publique.

Le CQEA

Le Conseil québécois des entreprises adaptées réunit 38 entreprises adaptées réparties sur l'ensemble du territoire du Québec. Ces entreprises d'économie sociale emploient plus de 5000 travailleurs, dont près de 4000 sont des personnes handicapées et oeuvrent dans divers secteurs d'activité économique. Leur unique mission est de créer des emplois adaptés pour les personnes handicapées et favoriser leur transition vers le marché régulier de l'emploi.

