7e édition du prix Ensemble contre l'intimidation - Québec veut rendre hommage aux initiatives visant à lutter contre l'intimidation et la cyberintimidation

QUÉBEC, le 19 févr. 2024 /CNW/ - La ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, responsable de coordonner l'ensemble de l'action gouvernementale en matière d'intimidation, donne aujourd'hui le coup d'envoi d'un nouvel appel de candidatures pour la 7e édition du prix Ensemble contre l'intimidation. Il est important pour le gouvernement de mettre de l'avant les initiatives portées par la communauté. C'est ce qu'en rendant hommage à une personne, à une organisation et à un milieu scolaire qui se seront distingués par leurs actions concrètes dans la lutte contre l'intimidation et la cyberintimidation.

Plusieurs événements récents ont montré qu'il reste encore du travail à faire pour mieux sensibiliser la population, soutenir les victimes et leurs proches, et encadrer les actions visant à lutter contre l'intimidation et la cyberintimidation. En soulignant le travail et les initiatives de ceux et celles qui s'impliquent dans cette lutte, le gouvernement souhaite encourager d'autres personnes à emboîter le pas et à maintenir des environnements sains et sécuritaires.

Le gouvernement veut récompenser des projets novateurs qui visent le respect de tous et qui s'inscrivent dans les objectifs du Plan d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation et la cyberintimidation 2020-2025 « S'engager collectivement pour une société sans intimidation ».

Citations :

« Notre gouvernement souhaite saluer et soutenir les actions de celles et ceux qui contribuent au quotidien à la lutte contre l'intimidation et la cyberintimidation. Voilà pourquoi j'invite chaleureusement les citoyennes et les citoyens, les organisations ainsi que les milieux scolaires à faire valoir leurs actions et à déposer une candidature. Je suis convaincue que c'est en unissant nos forces que nous créerons une société plus saine, juste et équitable. Personne ne doit être victime d'intimidation ou de cyberintimidation au Québec. C'est notre devoir collectif d'y veiller. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Verchères

« Chaque année, différentes initiatives sont mises en œuvre pour prévenir et contrer l'intimidation et la cyberintimidation. Nous sommes donc fiers de lancer cette nouvelle édition du prix afin de donner l'occasion à des personnes et à des groupes de faire connaître leurs meilleures pratiques et de joindre ainsi leurs efforts aux nôtres pour contrer l'intimidation et la cyberintimidation. Les projets déposés au cours des dernières années ont mis en évidence toute la volonté des différents acteurs de changer les choses et d'enrayer ces problématiques. Il est important de continuer d'agir et de faire rayonner les initiatives les plus porteuses. »

Marie-Belle Gendron, adjointe parlementaire de la ministre de la Famille et députée de Châteauguay

Faits saillants :

Les prix, qui se divisent en trois catégories : Individu, Organisation et Éducation, seront remis lors d'une cérémonie qui se déroulera à Québec au cours de l'automne 2024.

Concrètement, les actions récompensées devront s'articuler autour : du respect de la différence; de la promotion du civisme et des comportements prosociaux partout y compris dans le cyberespace; du partage d'un espace public sécuritaire et inclusif; du soutien aux personnes victimes et à leurs proches; de l'encouragement des témoins à agir afin de faire cesser les gestes d'intimidation et de cyberintimidation; de la prise en charge et de la responsabilisation des auteurs d'actes d'intimidation et de cyberintimidation.

Mis en place depuis 2015, le prix Ensemble contre l'intimidation s'inscrit dans le Plan d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation et la cyberintimidation 2020-2025 « S'engager collectivement pour une société sans intimidation ». Ce dernier est coordonné par le ministère de la Famille et est réalisé de concert avec de nombreux ministères et organismes ainsi qu'avec tous les groupes parlementaires de l'Assemblée nationale.

Liens connexes :

Consultez la page Prix Ensemble contre l'intimidation pour obtenir plus d'informations et soumettre une candidature d'ici le 15 avril 2024.

Pour visionner les capsules vidéo des finalistes et lauréats 2022.

Pour consulter le Plan d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation et la cyberintimidation 2020-2025, visitez cette page.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Famille, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/FamilleQuebec

https://twitter.com/FamilleQuebec

https://ca.linkedin.com/company/ministere-famille-quebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Renseignements: Source : Catherine Pelletier, Attachée de presse de la ministre de la Famille, 450 204-5158, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de la Famille, [email protected]