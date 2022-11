Une thématique axée sur les droits des tout-petits pour leur permettre de mieux rebondir!

QUÉBEC, le 9 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Initiée par le Collectif petite enfance, la 7e édition de la Grande semaine des tout-petits (GSTP) se déroulera du 14 au 20 novembre sous le thème du respect des droits des tout-petits, et offrira près de 300 activités, partout au Québec. Positionné comme le porte-voix des tout-petits du Québec, le Collectif petite enfance estime que l'ensemble de la société a un rôle à jouer dans le respect des droits des tout-petits. La GSTP est donc une occasion idéale pour ouvrir le dialogue sur les enjeux des inégalités sociales, sensibiliser, amorcer des réflexions et identifier des pistes de solutions, collectivement, pour renforcer l'importance des droits des enfants comme moyen de prévention et de réduction de ces inégalités sociales.

« Peu importe son genre, ses parents, son origine, sa culture, son lieu de naissance, son milieu de vie, sa langue, sa religion ou même son état de santé mentale ou physique, chaque tout-petit doit être traité équitablement et avec justice. Parce que les enfants sont plus vulnérables que les adultes, parce qu'ils n'ont ni droit de vote ni influence politique ou économique, parce que le développement sain des enfants est crucial pour l'avenir de la société, il est de notre devoir à tous de nous assurer du respect des droits de l'ensemble des tout-petits. Connaître et respecter leurs droits, c'est y contribuer. Voilà pourquoi nous misons sur la Grande semaine des tout-petits pour rallier tous ceux et celles qui gravitent autour d'eux et conscientiser l'ensemble de la société québécoise à l'importance des actions collectives en petite enfance. »

Elise Bonneville, directrice du Collectif petite enfance

« Je suis très heureuse de participer au lancement officiel de la 7e édition de la Grande semaine des tout-petits. Cet événement est essentiel puisqu'il nous sensibilise à l'importance de mettre en place les conditions favorables au développement et au bien-être des enfants. En tant que ministre de la Famille, sachez que je souhaite travailler avec tous les partenaires, car les familles du Québec méritent le meilleur accompagnement qui soit pour assurer leur épanouissement. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille

Protéger les droits des enfants, une priorité qui s'impose

Ces dernières années ont exacerbé de nombreux problèmes sociétaux qui ont des impacts directs sur les tout-petits, incluant l'inflation, les problèmes environnementaux, la disponibilité des services et l'accès au logement abordable. Or, il faut veiller à que ces enjeux ne viennent pas brimer leurs droits les plus fondamentaux et élémentaires. On pense notamment au droit à une éducation de qualité, aux meilleurs soins de santé possibles, un endroit sûr où vivre, à des adultes qui font ce qui est le mieux pour eux, à un gouvernement qui s'assure que leurs droits sont respectés, sans oublier le droit de jouer et de se reposer.

Par ailleurs, bien que la majorité des tout-petits au Québec se portent bien et vivent dans un environnement propice à leur développement, tous les enfants n'ont pas les mêmes chances, dès la naissance, de développer leur plein potentiel. On parle d'un enfant sur quatre (1 sur 3 en milieu défavorisé) qui arrive à la maternelle avec des vulnérabilités. Cette situation pourrait avoir des impacts sur leur réussite éducative et sur leur parcours de vie.

Près de 300 activités mobilisatrices autour de la petite enfance

La Grande semaine des tout-petits est l'occasion de dialoguer, mais aussi de sensibiliser et de mobiliser les décideurs et la population québécoise en faveur de la petite enfance. Des ateliers, des conférences et des activités sont organisés par les partenaires aux quatre coins du Québec. À cela se greffent des activités régionales et nationales, dont :

14 novembre : Webinaire « Nouveau cadre de référence du suivi Olo : pour de saines habitudes alimentaires chez nos tout-petits dans les 1000 premiers jours de vie » organisé par la Fondation Olo

15 novembre : Dévoilement des résultats d'un sondage « Développement des tout-petits : quelles sont les attentes des Québécois à l'égard du gouvernement ? », présenté par l'Observatoire des tout-petits

16 novembre : Lancement de Trouve-Livre, organisé par l'Association des bibliothèques publiques du Québec

16 novembre : Atelier-discussion « Comment engager les parents dans l'éveil à la lecture de leur enfant ? », présenté par Réseau réussite Montréal

17 novembre : « La grande matinée des tout-petits », organisée par le CIUSSS de la Capitale-Nationale

17 novembre : Webinaire « La vulnérabilité des familles d'expression anglaise », présenté par le Réseau communautaire de santé et de services sociaux (CHSSN)

Des ambassadrices et ambassadeurs mobilisés pour la petite enfance

Nancy Audet , journaliste, autrice et conférencière

, journaliste, autrice et conférencière Kim Boutin , médaillée olympique, patinage de vitesse sur courte piste

médaillée olympique, patinage de vitesse sur courte piste Sylvana Côté, Professeure, École de Santé Publique, Université de Montréal, chercheure, CHU Ste-Justine et directrice, Observatoire pour l'éducation et la santé des enfants

Professeure, École de Santé Publique, Université de Montréal, chercheure, CHU Ste-Justine et directrice, Observatoire pour l'éducation et la santé des enfants Martine Desjardins , présidente, Comité de suivi de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse

présidente, Comité de suivi de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse Gabrielle Fontaine , comédienne

comédienne André Lebon, consultant et ex-vice-président, Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse

À propos du Collectif petite enfance

Le Collectif petite enfance regroupe 24 partenaires et alliés experts qui rallient des milliers de personnes œuvrant pour la petite enfance et qui partagent tous un objectif commun : faire de la petite enfance une priorité au Québec. Le Collectif se positionne comme porte-voix des tout-petits du Québec pour faciliter la mise en place de conditions de succès afin d'assurer leur développement, leur bien-être et leur avenir, du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans.

Au Québec, les inégalités sociales ont des impacts tangibles et multiples sur la société et la petite enfance ne fait pas exception. Selon les dernières données disponibles, on estime qu'un peu plus d'un enfant sur quatre, parfois même un enfant sur trois, commence la maternelle avec des vulnérabilités dans au moins un domaine de son développement. Ces chiffres sont encore plus préoccupants dans certains contextes et confirment qu'il est urgent d'agir. Parce qu'ils sont les adultes de demain, il importe d'offrir à chaque enfant le meilleur départ possible dans la vie et des chances égales de s'épanouir, en considérant l'unicité de chacun et la diversité des réalités vécues.

