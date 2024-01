78 nouvelles places subventionnées pour les familles de Sherbrooke

SHERBROOKE, QC, le 23 janv. 2024 /CNW/ - La ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, est heureuse d'inaugurer, en compagnie du député de Richmond, M. André Bachand, la garderie subventionnée Les Minis Citoyens. Ce sont 78 places subventionnées qui sont ainsi créées à Sherbrooke.

Cet après-midi, plusieurs acteurs locaux étaient réunis pour couper le ruban de la nouvelle installation. La garderie subventionnée collaborera étroitement avec la Maison des Familles de Sherbrooke et le Service d'aide aux Néo-Canadiens afin d'accueillir plus d'une dizaine de familles à faible revenu ainsi qu'une dizaine de familles immigrantes. Créer un environnement accueillant et enrichissant pour tous est au centre des valeurs du propriétaire des Minis Citoyens, M. Karl Simard.

La force du réseau éducatif de la petite enfance au Québec réside dans sa diversité et dans celles et ceux qui le composent. C'est avec des personnes de cœur, passionnées et compétentes que les enfants du Québec pourront grandir dans les meilleures conditions. Cette nouvelle garderie subventionnée offrira un environnement rayonnant et sécuritaire pour 78 tout-petits à Sherbrooke. La ministre a profité de l'occasion pour souligner la collaboration constante qui existe entre la garderie et le ministère de la Famille.

Les enfants pourront faire leur entrée dès le 29 janvier prochain, et les familles pourront bénéficier d'une place de qualité à une contribution réduite de 9,10 $ par jour. En pleine période d'inflation, ce type d'initiative fait du bien aux familles du Québec.

Citations :

« C'est une journée très importante pour les enfants et les familles de Sherbrooke. Des services de garde éducatifs à l'enfance de qualité, comme la garderie subventionnée Les Minis Citoyens, permettent aux enfants de profiter d'un environnement exceptionnel pour se développer et s'épanouir. C'est aussi une excellente nouvelle pour les parents de la région qui pourront bénéficier de ces services à un coût abordable et savoir que ce qu'ils ont de plus précieux est en sécurité. Je profite de l'occasion pour saluer le travail de toutes celles et de tous ceux qui ont rendu possible la réalisation de ce beau projet, et je souhaite de merveilleux moments aux enfants ainsi qu'à l'ensemble du personnel. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

« L'ouverture de la garderie subventionnée Les Minis Citoyens est une excellente nouvelle pour les parents de Richmond. Ainsi, 78 enfants de Sherbrooke auront la chance de faire leurs premiers pas dans la vie au contact d'un personnel éducateur qui a à cœur leur épanouissement et leur bien-être. Je suis convaincu que les enfants y seront traités avec professionnalisme, bienveillance et respect. Je remercie toutes les personnes qui ont participé, de près ou de loin, au développement et à la concrétisation de ce projet. »

André Bachand, député de Richmond

Je suis très heureux et surtout très fier de faire l'inauguration de ma nouvelle garderie subventionnée Les Minis Citoyens. L'ouverture d'un service de garde éducatif à l'enfance prend beaucoup de patience, mais savoir que 78 enfants vont pouvoir s'amuser en s'épanouissant vaut tout le travail accompli. Je tiens à remercier tous les collaborateurs d'avoir cru au projet. Un merci tout spécial aux membres du personnel qui prendront racine ici et qui mettront leur passion et leur savoir-faire au service des tout-petits.

Karl Simard, propriétaire des Minis Citoyens

« Le développement de nos communautés est une des priorités de l'administration d'Évelyne Beaudin. L'établissement d'une nouvelle garderie, Les Minis Citoyens, avec 78 nouvelles places subventionnées pour les familles de Rock Forest, s'inscrit en droite ligne de cette volonté politique. En partenariat avec les différents paliers de gouvernement, la Ville de Sherbrooke poursuit ainsi son travail d'offrir des services de qualité et de proximité à nos citoyennes et à nos citoyens. Je remercie toutes les personnes impliquées dans le projet : vous contribuez à quelque chose de grand. »

Raïs Kibonge, maire suppléant de Sherbrooke et conseiller municipal du district du Lac-des-Nations

Faits saillants :

La garderie subventionnée Les Minis Citoyens offre aux familles 78 places subventionnées, dont 20 pour les enfants de moins de 18 mois.

