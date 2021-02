OTTAWA, ON, le 3 févr. 2021 /CNW/ - Chaque année, les Producteurs de poulet du Canada se voient poser la même question : y aura-t-il suffisamment d'ailes de poulet au Canada pour le Super Bowl? Et la réponse est toujours la même : oui. En fait, les Canadiens consommeront 76 millions d'ailes de poulet pendant le match, cette année!

Le poulet est la viande préférée des Canadiens, et ce, depuis plus d'une décennie. Et peu de choses ont changé, car les ailes de poulet demeurent en tête de liste des aliments consommés pendant le Super Bowl.

« Les ailes de poulet sont un excellent choix pour ce grand match, que vous les cuisiniez à la maison ou que vous ayez les moyens de les commander à votre restaurant local favori », indique Benoît Fontaine, président des Producteurs de poulet du Canada. « Les Canadiens veulent du poulet canadien, et nous faisons tout en notre pouvoir pour qu'il y ait suffisamment de poulet frais, sain, et de grande qualité sur le marché. »

Les Canadiens se soucient profondément de leurs aliments. Ils veulent en connaître la provenance et savoir que ce qu'ils servent à leur famille est de la plus haute qualité. Environ 93 % des Canadiens recherchent des aliments d'origine canadienne, et plus de la moitié en achèteront plus que jamais.

76 millions d'ailes de poulet sont égales à :

2,4 ans, si chaque aile compte pour une seconde





environ 3 800 km, si on les place bout à bout, soit la distance à parcourir en voiture entre Québec et Calgary





environ 27 142 ailes par producteur de poulet (il y a 2 800 producteurs de poulet au Canada )

Nous encourageons les consommateurs à demander à leur détaillant ou leur restaurateur préféré, du poulet arborant le logo « Élevé par un producteur canadien », et à acheter des ailes provenant de poulets élevés avec soin, par des producteurs ayant à cœur la qualité et la fraîcheur.

Allez! Procurez-vous vos ailes de poulet canadien préférées en sachant qu'il y en aura assez pour tout le monde! Bon match!

Pour des recettes d'ailes de poulet et d'autres hors-d'œuvre qui feront de votre Super Bowl une expérience formidable, visitez producteursdepoulet.ca!

www.poulet.ca | www.producteursdepoulet.ca

SOURCE Les Producteurs de poulet du Canada

Renseignements: Marty Brett, agent principal des communications corporatives, 613-566-5926 ou [email protected]

Liens connexes

https://www.chickenfarmers.ca/