750 000$ amassés lors du Gala Audace de l'IRIC de l'Université de Montréal

MONTRÉAL, le 11 avril 2024 /CNW/ - Le Gala Audace 2024 de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal (IRIC) a amassé 750 000 $, le 10 avril dernier. Depuis 2014, le Gala Audace a récolté 8 millions de dollars pour soutenir des bourses étudiantes, des projets de recherche innovants, le recrutement de scientifiques et l'acquisition d'équipements de pointe.

« Pour ma dernière édition du Gala Audace à titre de directeur général de l'IRIC, Je ne peux qu'être reconnaissant du soutien de notre communauté et de nos donateurs et donatrices. Grâce à cet effort collectif, l'IRIC se positionne comme un des instituts de recherche les plus influents et ayant le plus d'impact au Canada. » Michel Bouvier

Le Gala a été l'occasion pour de nombreux acteurs de l'écosystème de la recherche et du monde des affaires d'en apprendre davantage sur la recherche et les réalisations de l'IRIC.

La soirée a aussi permis l'annonce officielle du Carrefour du Médicament, projet lancé par l'IRIC et ses partenaires des Facultés de médecine, de pharmacie et des arts et des sciences de l'Université de Montréal. Le Carrefour du Médicament a pour ambition de produire de nouvelles modalités thérapeutiques et assurer une autonomie dans la découverte de nouveaux médicaments.

L'événement s'est conclu par une expérience immersive afin de découvrir le monde des cellules et plonger au cœur de l'infiniment petit avec des projections microscopiques.

Merci à nos partenaires

Québecor, Banque Nationale, Bombardier, IRICoR, SAQ, La Presse et GSK

Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC)

L'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal a été créé pour élucider les mécanismes en cause dans les cancers et accélérer la découverte de nouvelles thérapies plus efficaces contre ces maladies.

