75 M$ pour le développement économique régional de la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 14 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, est fière d'annoncer que le gouvernement du Québec reconduit le Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN). Il s'agit d'un investissement de 75 millions de dollars sur 3 ans, à raison de 25 millions de dollars par année.

Sous la responsabilité du Secrétariat à la Capitale-Nationale, mais déléguée aux municipalités régionales de comté (MRC) et à la Ville de Québec, responsable du territoire de l'agglomération de Québec, le FRCN permet de soutenir des initiatives socioéconomiques répondant aux besoins particuliers de leur propre territoire.

À titre d'exemple, une aide peut être consentie à un projet d'agrandissement, d'acquisition d'équipements visant l'amélioration de la productivité, d'études de faisabilité technique ou financière, d'organisation de colloques d'affaires, d'un événement touristique ou même au démarrage d'une entreprise.

En 2019-2020, c'est 169 initiatives qui ont pu être soutenues, de Portneuf à Charlevoix-Est, grâce au FRCN.

Citation :

« Je veux envoyer un signal clair à nos entrepreneurs de la Capitale-Nationale : votre gouvernement est là pour vous. Je vous invite à vous informer auprès de votre MRC ou au Service de développement économique de la Ville de Québec de l'aide financière offerte pour soutenir vos initiatives et vos projets. D'importantes sommes sont mises à votre disposition maintenant, et ce, jusqu'en 2025. Au cours des prochains mois, notre relance économique sera au cœur de nos priorités régionales et vous en êtes définitivement la clé. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Le FRCN, créé en décembre 2016 à la suite de l'adoption de la Loi accordant le statut de capitale nationale à la ville de Québec, a pour objet de soutenir les projets qui contribuent au dynamisme, à la vitalité, au développement et au rayonnement de la région de la Capitale-Nationale.

La région de la Capitale-Nationale est constituée ainsi :

MRC de Charlevoix-Est;



MRC de Charlevoix;



MRC de La Côte-de-Beaupré;



MRC de L'Île-d'Orléans;



MRC de La Jacques-Cartier;



Ville de Québec;



MRC de Portneuf .

