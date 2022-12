Tera 1000 vous offre une puissance illimitée lors de vos déplacements

SHANGHAI, 5 décembre 2022 /CNW/ - 70mai, une marque de produits électroniques grand public, a annoncé aujourd'hui le lancement officiel de la station d'alimentation Tera 1000. Cette station d'alimentation durable et conviviale a d'abord été offerte en précommande l'an dernier, et elle avait alors réalisé des ventes de plus de 1,5 million de dollars à l'échelle mondiale.

Tera 1000 est maintenant en vente aux États-Unis par l'entremise de la boutique officielle de 70mai . Caractérisée par son électricité propre et sa capacité de charge solaire, la station Tera 1000 est conçue pour répondre aux besoins quotidiens en électricité à la maison, à l'extérieur du réseau ou en déplacement.

Recharge complète en 2 h pour une alimentation durable et fiable

Dotée d'une puissance nominale de 1 200 W, d'une capacité de surtension de 2 400 W et de 10 prises, la station Tera 1000 est conçue pour fournir une alimentation stable à tous les appareils mobiles, à la plupart des équipements extérieurs et aux appareils ménagers, et même pour les batteries de voiture.

La station d'alimentation Tera 1000 peut être chargé de 4 façons flexibles : au moyen d'une prise secteur, d'une génératrice à essence, d'un allume-cigarette de voitures et d'un panneau solaire. Faisant appel à la technologie avancée de l'onduleur, la station Tera 1000 se recharge complètement en aussi peu que 2 h et atteint un niveau de charge de 80 % en 1 h.

Produit 50 % moins de chaleur, tout en étant plus silencieuse

Tera 1000 est la première station d'alimentation de l'industrie dotée de 3 espaces de ventilation intégrés, dont un puits thermique en aluminium moulé sous pression. Elle est à l'avant-garde de l'industrie sur le plan de la dissipation thermique, car elle produit 50 % moins de chaleur que ses concurrents lorsqu'elle est soumise aux mêmes conditions.

La structure de ventilation novatrice de l'industrie remplace le système traditionnel de refroidissement par ventilateur, favorisant un fonctionnement sans bourdonnement ni vrombissement. Les utilisateurs de la station Tera 1000 obtiennent une source d'alimentation puissante et très silencieuse.

Conviviale

La poignée ergonomique en silicone de la station d'alimentation Tera 1000 procure une prise en main ferme et confortable. Équipée d'un onduleur 2 en 1 breveté, la station Tera 1000 élimine le recours à un adaptateur encombrant, ce qui permet aux utilisateurs de transporter de l'énergie sans être ralentis par un poids supplémentaire.

Connectée à l'application de 70mai grâce à la technologie Bluetooth pour un contrôle à distance, la station Tera 1000 permet aux utilisateurs de vérifier l'état du chargement en temps réel, de surveiller les économies d'émissions de carbone, etc.

« Nous sommes heureux de présenter officiellement notre station d'alimentation Tera 1000 aux États-Unis, laquelle représente un pas en avant par rapport aux options offertes sur le marché. Tera 1000 incarne notre détermination à accorder la priorité à la fiabilité et à convivialité, ce qui, selon nous, créera une réelle valeur pour nos clients. » - Chef de produit, 70mai Power

Pour en savoir plus sur la station Tera 1000 et pour profiter d'une offre spéciale, visitez le 70mai.Store .

