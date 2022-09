70mai lance la première caméra-témoin pivotante sur 360°

Voici Omni, votre gardien polyvalent faisant appel à la détection de mouvement en tout temps alimentée par l'IA

SHANGHAI, 19 septembre 2022 /CNW/ - 70mai, une entreprise de premier plan spécialisée dans le renseignement automobile qui se consacre à la promotion d'innovations intelligentes grâce à ses produits révolutionnaires, a annoncé le lancement de la caméra-témoin Omni. La conception pivotante à 360° brevetée permet d'éliminer un irritant associé à certains produits semblables où l'image est déformée en raison du grand champ de vision. Omni est la première caméra-témoin de 70mai qui fait appel à un algorithme alimenté par l'IA pour renforcer la sécurité des voitures pendant la surveillance du stationnement. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Omni, consultez le http://omni.70mai.com.

Omni offre une excellente vision nocturne. Soutenue par la technologie PureCel®Plus-S HDR, elle permet d'ajuster l'équilibre de la prise de vue et de réduire facilement le bruit image au sein d'environnements à faible luminosité ou à contraste élevé. Grâce à Omni, il n'y a plus lieu de vous préoccuper de conduire le soir.

Appuyée par sa conception pivotante à 360°, Omni enregistre la vue d'ensemble la plus complète sans angles morts, tout en minimisant la distorsion des images pour assurer la précision des détails. La caméra enregistre également une vidéo d'urgence 2 secondes avant une collision, ce qui garantit la collecte de tous les renseignements importants. En mode stationnement, la fonction de détection des mouvements alimentée par l'IA permet à Omni d'identifier les individus suspects autour de votre voiture et de se tourner vers les zones d'activité tout en enregistrant les images d'urgence. Vous recevrez même une alerte en temps réel à partir de votre application* lorsque vous êtes loin de votre voiture.

« 70mai est en constante quête d'innovation. C'est la première fois que nous intégrons un moteur électrique à une caméra-témoin. Notre équipe a surmonté des défis et des problèmes techniques sans précédent, et nous pouvons aujourd'hui affirmer avec fierté qu'Omni est une caméra-témoin multifonctionnelle pivotante sur 360° vraiment intelligente et flexible. » -- Responsable des produits de 70mai

La période de précommande commence en octobre 2022. Visitez le http://omni.70mai.com pour en savoir plus sur la caméra-témoin Omni et profiter d'une offre spéciale.

* La fonction d'alerte à partir de l'application requiert un ensemble 4G vendu séparément.

